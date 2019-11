Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e67ade-e6b3-4f5b-b3c3-cef7efdb8127","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M2 már alaphelyzetben sem nevezhető unalmasnak, azonban a 450 lóerős CS változat még izgalmasabb lett.","shortLead":"Az M2 már alaphelyzetben sem nevezhető unalmasnak, azonban a 450 lóerős CS változat még izgalmasabb lett.","id":"20191106_elmenyauto_a_javabol_lelepleztek_a_bmw_m2_cst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e67ade-e6b3-4f5b-b3c3-cef7efdb8127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38650e8-89e4-4647-adb8-ec199f986cb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_elmenyauto_a_javabol_lelepleztek_a_bmw_m2_cst","timestamp":"2019. november. 06. 11:21","title":"Élményautó a javából: leleplezték a BMW M2 CS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint Borkai Zsolt az első fideszes, aki korrupciós ügy miatt kényszerült lemondásra, csak kár, hogy ehhez egy szexvideó is kellett.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint Borkai Zsolt az első fideszes, aki korrupciós ügy miatt kényszerült lemondásra, csak kár...","id":"20191106_FeketeGyor_Borkai_elhuzta_a_csikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400f9084-ddf5-4629-80de-adf038b44c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_FeketeGyor_Borkai_elhuzta_a_csikot","timestamp":"2019. november. 06. 12:46","title":"Fekete-Győr: Borkai elhúzta a csíkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajoroknál játszó Lewandowski a 17. meccsén a 21. gólját szerezte.","shortLead":"A bajoroknál játszó Lewandowski a 17. meccsén a 21. gólját szerezte.","id":"20191106_BL_A_Bayern_Munchen_es_a_Juventus_mar_ott_van_a_16_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cdf9bd-3db3-4b01-9b64-c68ae2978534","keywords":null,"link":"/sport/20191106_BL_A_Bayern_Munchen_es_a_Juventus_mar_ott_van_a_16_kozott","timestamp":"2019. november. 06. 21:35","title":"BL: A Bayern München és a Juventus már ott van a 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","shortLead":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","id":"20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2ed60a-ebdf-4a8e-8a84-0f3aba99471b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","timestamp":"2019. november. 06. 11:07","title":"Már le is lőtték Borkai Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást és januárban már a tagállamok értékelése jöhet az eljárásról.","shortLead":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást...","id":"20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e65b-27b5-43e4-8fc9-40682f075ad9","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","timestamp":"2019. november. 05. 19:54","title":"Még egy meghallgatásra számíthat a magyar kormány a 7. cikkely szerinti eljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák fejlesztésébe Európában a Huawei – derült ki a vállalat által szervezett Huawei Eco-Connect Europe 2019 konferencián.","shortLead":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák...","id":"20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcb565-806e-4e8c-8867-2f17eddd1ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","timestamp":"2019. november. 07. 13:33","title":"Egy rakás pénzt önt a Huawei Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de a semleges nézőknek így sem lehetett okuk a panaszra.","shortLead":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de...","id":"20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757da55-4d28-4a07-afff-0c2bf48785ba","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","timestamp":"2019. november. 06. 06:02","title":"Hatalmas fordítások és gólzápor a BL-ben, de továbbjutók még nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vizsgálatot indított szerdán a párizsi ügyészség Christophe Ruggia francia filmrendező ellen, aki a színésznő állítása szerint 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta szexuálisan.","shortLead":"Vizsgálatot indított szerdán a párizsi ügyészség Christophe Ruggia francia filmrendező ellen, aki a színésznő állítása...","id":"20191106_christophe_ruggia_adele_haenel_franciaorszag_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc6331-084c-4a16-9035-f8d68f914931","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_christophe_ruggia_adele_haenel_franciaorszag_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 06. 20:22","title":"Francia filmrendezőt vádol szexuális zaklatással Adele Haenel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]