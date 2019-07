Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger Raptornál. Nem mellesleg pedig az USA-ban időtlen idők óta a legnépszerűbb új autó.","shortLead":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger...","id":"20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45374c0f-95e9-40eb-8f7c-f15bc6948cb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 06. 16:30","title":"Amerikából jöttem, mesterségem címere Ford F-150 Raptor – sivatagi teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","shortLead":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","id":"20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771e8de6-9b06-4d2c-bcb0-6587bf8373ee","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","timestamp":"2019. július. 06. 16:08","title":"Veszélyes a bambusztálka a Müllerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteg hirtelen zavart lett, a dolgozók próbáltak neki segíteni, de már nem tudtak.","shortLead":"A beteg hirtelen zavart lett, a dolgozók próbáltak neki segíteni, de már nem tudtak.","id":"20190706_Leugrott_a_masodikrol_egy_beteg_a_Delpesti_Korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec93ac2-b6a3-4b37-afe7-7fd951949416","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Leugrott_a_masodikrol_egy_beteg_a_Delpesti_Korhazban","timestamp":"2019. július. 06. 10:53","title":"Leugrott a másodikról egy beteg a Dél-pesti Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","id":"20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8feba6-c3e6-4692-9dcd-5bc5ccaed274","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","timestamp":"2019. július. 05. 17:15","title":"A magyar kormányszóvivőn kuncog a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec36252-a043-4755-b6d4-a4498173edcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A solti tragédiában senki nem sérült meg, de a ház lakhatatlanná vált.","shortLead":"A solti tragédiában senki nem sérült meg, de a ház lakhatatlanná vált.","id":"20190706_Eppen_kiment_a_konyhaba_a_keteves_fiu_amikor_a_szobaba_csapodott_egy_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec36252-a043-4755-b6d4-a4498173edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f08e65-0653-4e3f-afbb-a021f474906d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Eppen_kiment_a_konyhaba_a_keteves_fiu_amikor_a_szobaba_csapodott_egy_kamion","timestamp":"2019. július. 06. 08:52","title":"Éppen kiment a konyhába a kétéves fiú, amikor a szobába csapódott egy kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

\r

","id":"20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ffa3b3-55cc-4eb1-9fb2-8254dfa2c6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:06","title":"Újabb Hableány-áldozatot találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is tüntették.\r

\r

","shortLead":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is...","id":"20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ab158-22f4-4653-9fdf-794a968d9949","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","timestamp":"2019. július. 05. 18:26","title":"Olyan kiemelkedőt nyújtott a Hableány-búvár-mentőcsapat, hogy átírják a búvárkodás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]