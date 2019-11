Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és...","id":"20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddffe6f-be66-4a55-929f-956e1a491125","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","timestamp":"2019. november. 09. 14:41","title":"MotoGP-futamot rendezhet Magyarország 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemzetközi kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára, közölte a Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Természettudományi Múzeum – Eötvös Loránd Tudományegyetem Paleontológiai Kutatócsoport egyik tagja szombaton az M1-en.","shortLead":"Nemzetközi kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára, közölte a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20191109_Magyar_kutatok_is_vizsgaljak_miert_novekedtek_olyan_gyorsan_a_dinoszauruszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c68b88-ee26-4518-b23d-5aaa19a8f6db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_Magyar_kutatok_is_vizsgaljak_miert_novekedtek_olyan_gyorsan_a_dinoszauruszok","timestamp":"2019. november. 09. 10:17","title":"Magyar kutatók is vizsgálják, miért növekedtek olyan gyorsan a dinoszauruszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti át. 