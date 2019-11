Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna nézett utána a szabályoknak.","shortLead":"Az Adózóna nézett utána a szabályoknak.","id":"20191114_elbocsatas_facebook_poszt_szabalyozas_munka_torvenykonyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5feab-afaa-4969-b665-7f586c8793a2","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_elbocsatas_facebook_poszt_szabalyozas_munka_torvenykonyve","timestamp":"2019. november. 14. 15:18","title":"Akár egy Facebook-poszt miatt is ki lehet rúgni valakit a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","id":"20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6579702-6742-4c22-8d47-bf6db1e0d0f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","timestamp":"2019. november. 14. 07:59","title":"Erősebb az időnél: hazánkban a 40. szülinapos jubileumi G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára is van. ","shortLead":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára...","id":"20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8030a9a7-06c5-4cc8-a0bc-800882aaeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","timestamp":"2019. november. 13. 11:21","title":"Magyarországon a 600 lóerős új Audi RS6 kombi, ami kicsit hibrid és nagyon V8 biturbó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás a színházakban. Legújabb filmje szórakoztató rendszerkritika, október 23-án viszont Karácsony Gergellyel állt egy színpadon. Portréinterjú Nagy Zsolttal.","shortLead":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás...","id":"201945_nagy_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7c837-6106-4de9-a13e-05a527bd4da2","keywords":null,"link":"/360/201945_nagy_zsolt","timestamp":"2019. november. 13. 11:00","title":"Nagy Zsolt: \"Taccsra tesznek, ha ellenvéleményed van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","shortLead":"A jegybankelnök nemrég ártalmas álomnak nevezte a monetáris uniót, most arról írt, hogyan lehetne megreformálni.","id":"20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e52f8e-66f0-437d-9f7b-1a6a4fb1d530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Matolcsy_leirta_szerinte_hogyan_kellene_helyrehozni_a_kudarcot_vallo_eurot","timestamp":"2019. november. 14. 13:36","title":"Matolcsy leírta, szerinte hogyan kellene helyrehozni a kudarcot valló eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhelyi Olivér csütörtökön három órán át válaszolt az Európai Parlamenti külügyi szakbizottságának kérdéseire és folyamatosan Orbán Viktor kijelentéseivel szembesítették.","shortLead":"Várhelyi Olivér csütörtökön három órán át válaszolt az Európai Parlamenti külügyi szakbizottságának kérdéseire és...","id":"20191114_Varhelyi_Oliver_biztosjelolti_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dd62a2-65fc-4a02-b52d-674015405d4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Varhelyi_Oliver_biztosjelolti_meghallgatas","timestamp":"2019. november. 14. 08:01","title":"Várhelyi: \"Nem fogadok el utasítást semmilyen kormánytól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","id":"20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811b8ce2-794c-4d50-84f9-5a0190005e14","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Sokkolták a brit bulvársajtót Harry hercegék karácsonyi tervei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]