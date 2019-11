Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e43646-bfed-43a1-ad2c-4b024968fbf2","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Harminc éve, 1989. november 26-án volt a négyigenes népszavazás, amely megakadályozta, hogy az MSZMP embere legyen a köztársasági elnök. Az SZDSZ ekkor vált népszerűvé, de későbbi hanyatlásának kezdetét is ez jelentette. A Fidesz viszont 2010 után újra elővette Pozsgay Imrét.","shortLead":"Harminc éve, 1989. november 26-án volt a négyigenes népszavazás, amely megakadályozta, hogy az MSZMP embere legyen...","id":"201947__negyigenes_nepszavazas__szdsz__rendszervaltas__toresvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e43646-bfed-43a1-ad2c-4b024968fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6acf6f-fa53-4887-b02c-ec916455ca84","keywords":null,"link":"/360/201947__negyigenes_nepszavazas__szdsz__rendszervaltas__toresvonal","timestamp":"2019. november. 25. 13:00","title":"Amikor az SZDSZ és a Fidesz együtt verte le az Antall-Pozsgay paktumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki...","id":"20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0eda1-01bb-412a-88e1-3b116da06669","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"13 inspiráló gondolat Barack Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember vasárnap közleményben erősítette meg, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson. ","shortLead":"Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember vasárnap közleményben erősítette meg, hogy a Demokrata Párt...","id":"20191124_A_vilag_14_leggazdagabb_embere_kiasta_a_csatabardot_Trump_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410b606-b487-4b7e-b709-dd2229222d00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_vilag_14_leggazdagabb_embere_kiasta_a_csatabardot_Trump_ellen","timestamp":"2019. november. 24. 18:52","title":"A világ 14. leggazdagabb embere kiásta a csatabárdot Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","shortLead":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","id":"20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7783db8-3ed7-4aa6-9ec8-74f30c5b11cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","timestamp":"2019. november. 26. 07:59","title":"130 kilométer villannyal: ezt tudja a legújabb szemrevaló hibrid sportszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","shortLead":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","id":"20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5eb1df-3ca7-403c-8048-53baa40f1eef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. november. 25. 05:13","title":"Ha felszáll a köd és kisüt a nap, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson belül elérhető, magyar fejlesztésű szolgáltatás segítségével – adta hírül a Mastercard.","shortLead":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson...","id":"20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d92ef1d-34cf-4d91-acb0-09e223ff68c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","timestamp":"2019. november. 25. 11:03","title":"Ma bekapcsolták a Viber új funkcióját, csak magyarok használhatják a pénzküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68d49d2-ad9e-48ab-a5b1-12fc3feb4237","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kispesten dolgozott iskolai gondnokként, feleségével négy gyermeket neveltek fel. 56 évet élt. \r

","shortLead":"Kispesten dolgozott iskolai gondnokként, feleségével négy gyermeket neveltek fel. 56 évet élt. \r

","id":"20191125_Elhunyt_Schwartz_Sandor_az_elso_magyar_szivatultetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68d49d2-ad9e-48ab-a5b1-12fc3feb4237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5820d-21e3-47df-8021-49657173f5cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Elhunyt_Schwartz_Sandor_az_elso_magyar_szivatultetett","timestamp":"2019. november. 25. 11:08","title":"Meghalt Schwartz Sándor, az első magyar szívátültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur, kazah és más nemzetiségi kisebbséghez tartozó embert tartanak fogva Kínában önkéntesnek és szakmai képzést adónak mondott táborokban, amelyek azonban valójában szigorú büntetésekkel fegyelmező ideológiai átnevelő központok.","shortLead":"Újabb kiszivárgott kínai dokumentumok erősítik meg az egy héttel ezelőtti hírt, miszerint több mint egymillió, ujgur...","id":"20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bd5578-b0b7-45b9-bac7-328f8a446436","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Szakmai_tovabbkepzesnek_alcazzak_az_internalotaborokat_Kinaban","timestamp":"2019. november. 25. 06:24","title":"Szakmai továbbképzésnek álcázzák az internálótáborokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]