[{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető megalkuvásról és politikai ambíciókról is beszélt.","shortLead":"A műsorvezető megalkuvásról és politikai ambíciókról is beszélt.","id":"20191128_Veiszer_Alinda_Azert_rad_eg_Simicska_szemelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b141e8-622e-4f48-8860-05b2f85f518d","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Veiszer_Alinda_Azert_rad_eg_Simicska_szemelye","timestamp":"2019. november. 28. 11:06","title":"Veiszer Alinda: Azért rád ég Simicska személye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető újra rendszeresen képernyőn lesz.","shortLead":"A műsorvezető újra rendszeresen képernyőn lesz.","id":"20191128_Jakso_Laszlonak_van_egy_ajanlata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ec6c7-a566-4d6e-864f-5010b482579d","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Jakso_Laszlonak_van_egy_ajanlata","timestamp":"2019. november. 28. 09:33","title":"Jáksó Lászlónak van egy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c9da16-7f46-40bd-a74b-90bea9684f06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy japán cég olyan radírt fejlesztett ki, amely átlátszó, emellett ugyanolyan hatékonyan használható, ha el kell tüntetni a betűket a papírról.","shortLead":"Egy japán cég olyan radírt fejlesztett ki, amely átlátszó, emellett ugyanolyan hatékonyan használható, ha el kell...","id":"20191129_seed_clear_radar_atlatszo_radir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08c9da16-7f46-40bd-a74b-90bea9684f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c0f5a-e2c6-4295-bfd4-24f5d37b9d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_seed_clear_radar_atlatszo_radir","timestamp":"2019. november. 29. 09:03","title":"Öt évig tartott, de csak kifejlesztették az átlátszó radírt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy megtévesztően elhelyezett \"akár\" szóért vagy a hibásan meghirdetett akcióért is járhat a büntetés.","shortLead":"Egy megtévesztően elhelyezett \"akár\" szóért vagy a hibásan meghirdetett akcióért is járhat a büntetés.","id":"20191129_Ha_Fekete_Pentek_akkor_trukkozes__Igy_huznak_le_a_vasarlokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d120b0-b0be-4389-ac0c-e816b3e7fc26","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_Ha_Fekete_Pentek_akkor_trukkozes__Igy_huznak_le_a_vasarlokat","timestamp":"2019. november. 29. 11:53","title":"Ha Black Friday, akkor trükközés – Így húznák le a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka szakított edzőjével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka...","id":"20191128_Radar360_100_millios_Facebookkoltes_a_Fidesznel_Gulacsi_csunya_serulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8eacccb-4ef0-440c-87e4-5f8cd49d9f8f","keywords":null,"link":"/360/20191128_Radar360_100_millios_Facebookkoltes_a_Fidesznel_Gulacsi_csunya_serulese","timestamp":"2019. november. 28. 08:05","title":"Radar360: 100 milliós Facebook-költés a Fidesznél, Gulácsi csúnya sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe7ccb8-0f14-4e5e-b3b6-d81d7a2e29e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az igencsak tartalékos Espanyol az utolsó percben mentette döntetlenre a Ferencváros elleni meccset, az FTC-nek a Ludogorec botlása miatt maradt esélye a továbbjutásra, de ahhoz nyernie kell Bulgáriában.","shortLead":"Az igencsak tartalékos Espanyol az utolsó percben mentette döntetlenre a Ferencváros elleni meccset, az FTC-nek...","id":"20191128_Ket_hazai_tizenegyes_vendeggol_a_96_percben__FerencvarosEspanyol_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe7ccb8-0f14-4e5e-b3b6-d81d7a2e29e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca2851-7ad3-47bc-ac01-f3d16b0dfdf8","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Ket_hazai_tizenegyes_vendeggol_a_96_percben__FerencvarosEspanyol_22","timestamp":"2019. november. 28. 21:02","title":"Két hazai tizenegyes, vendéggól a 96. percben - Ferencváros-Espanyol 2-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b2f9f-52ae-4421-85c0-679cfb4f6329","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Voltak papok, akikkel sok mindent műveltek, mígnem belenyugodtak a békepapi mozgalomba. Mások sok mindent műveltek, őket zsarolással kényszerítették a békepapok sorába. A szervezetet 1989-ben számolták föl.","shortLead":"Voltak papok, akikkel sok mindent műveltek, mígnem belenyugodtak a békepapi mozgalomba. Mások sok mindent műveltek...","id":"20191128_Beke_ellenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b2f9f-52ae-4421-85c0-679cfb4f6329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d9a848-9492-475a-ad67-23ba4c2b5c56","keywords":null,"link":"/360/20191128_Beke_ellenetek","timestamp":"2019. november. 28. 15:00","title":"A katolikus egyház sötét korszakát zárta le 30 éve a rendszerváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje mindent csinál, csak nem okoskodik. Mégis olyan hatással lehet a nézőre, mint kevés mai film. Katartikus hatással. Kritika. ","shortLead":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje...","id":"20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040f4d-ad00-4d27-82d6-bee8757994f5","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","timestamp":"2019. november. 29. 20:00","title":"Így mocskosul nehéz új életet kezdeni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]