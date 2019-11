Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nyertes szelvények közül egyet Magyarországról adtak fel.","shortLead":"A nyertes szelvények közül egyet Magyarországról adtak fel.","id":"20191123_eurojackpot_magyarorszag_10_milliard_forint_szerencsejatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5465be44-8912-49a4-a0a0-2a19e75d857a","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_eurojackpot_magyarorszag_10_milliard_forint_szerencsejatek","timestamp":"2019. november. 23. 15:12","title":"10 milliárd forintot nyert valaki Magyarországról az Eurojackpoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz, minimálisan.","shortLead":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz...","id":"20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4accea1-fb4d-4727-ae67-7e3e6446b746","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","timestamp":"2019. november. 22. 17:03","title":"Egy picit mégis beintene a politikusoknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06877038-b1cc-4551-b1cb-2a4cbe8725ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szegedieket kisegítette a MÁV, mindenki más Kelet-Magyarországon viszont rosszul járt a közlekedéssel foglalkozó egyesületek szerint.","shortLead":"A szegedieket kisegítette a MÁV, mindenki más Kelet-Magyarországon viszont rosszul járt a közlekedéssel foglalkozó...","id":"20191122_mav_menetrend_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06877038-b1cc-4551-b1cb-2a4cbe8725ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9610cd46-95ea-45b9-b6e7-906f5c080df6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_mav_menetrend_szeged","timestamp":"2019. november. 22. 17:33","title":"Ízekre szedték a MÁV új menetrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdai döntésének hatása.","shortLead":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai...","id":"20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347be45-ea7a-4994-af32-e62ba0d6078f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. november. 23. 21:25","title":"Újabb könnyítést kapott a Huawei Trumpéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","id":"20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9248700-bf38-4375-a67a-55151e3907f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","timestamp":"2019. november. 22. 20:33","title":"Dolgoznak az M3-ason, dugó vár az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig sikerült nyereséget elérnie a Dunaferrnek, pedig az árbevétel rekordot döntött. ","shortLead":"Alig sikerült nyereséget elérnie a Dunaferrnek, pedig az árbevétel rekordot döntött. ","id":"20191124_Rekordeve_volt_tavaly_a_Dunaferrnek_de_igy_se_tudott_volna_nyereseges_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566e5cfc-b99d-4993-b834-50105be4daf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Rekordeve_volt_tavaly_a_Dunaferrnek_de_igy_se_tudott_volna_nyereseges_lenni","timestamp":"2019. november. 24. 09:57","title":"Rekordéve volt tavaly a Dunaferrnek, de így sem tudott volna nyereséges lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus által titkosított fájlok. Jó előre bekészíteni.","shortLead":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus...","id":"20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b9894a-3a4f-4b36-8357-36dd4575689e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","timestamp":"2019. november. 23. 11:03","title":"Tegye fel most a gépére: itt az ingyenes megoldás a horrorisztikus zsarolóvírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]