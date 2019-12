Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","shortLead":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","id":"20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0cecb5-13f5-4df2-8b7c-0db1e737ae93","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","timestamp":"2019. december. 16. 07:17","title":"Greta Thunberg a tömött német vonatok miatt panaszkodott, a Deutsche Bahn visszaszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9513e6d8-0134-4d6f-8184-ca924fff702a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191215_Adventi_mesenaptar__december_15","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9513e6d8-0134-4d6f-8184-ca924fff702a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a7d2a-70f6-45df-aca5-7a4e36a6cc93","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Adventi_mesenaptar__december_15","timestamp":"2019. december. 15. 08:07","title":"Adventi mesenaptár – december 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állam részéről úgy számoltak, három év alatt 18 ezren fogják igénybe venni a támogatást, de már idén november végén 21 ezer fölött volt az igénylők száma.","shortLead":"Az állam részéről úgy számoltak, három év alatt 18 ezren fogják igénybe venni a támogatást, de már idén november végén...","id":"20191214_Igy_probaltak_trukkozni_a_nagycsaladi_autos_tamogatasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f5d87b-2ab3-4b28-b1fd-b1479a2b7701","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Igy_probaltak_trukkozni_a_nagycsaladi_autos_tamogatasert","timestamp":"2019. december. 14. 09:50","title":"Így próbáltak trükközni a nagycsaládi autós támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam 55 milliárd forintot szétosztott innovációra.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam...","id":"20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735eb8e1-0980-411b-98e2-f7641b1d68c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","timestamp":"2019. december. 14. 14:30","title":"Állami milliárdok mennek tudományra, a NER persze ezzel is jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló fájloktól, programmaradványoktól, és ezzel a számítógépünk teljesítményét is növelhetjük.","shortLead":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló...","id":"20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececc4df-4c0c-41aa-8db8-cfcd20212bed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","timestamp":"2019. december. 15. 08:03","title":"Így szabadulhat meg egyszerűen a számítógépét terhelő felesleges fájloktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 14. 12:35","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"df208711-aa3f-4a2b-88be-dc74dd998187","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Axl Rose-ék tavaszi-nyári turnéjának a régióban több állomása is lesz.\r

\r

","shortLead":"Axl Rose-ék tavaszi-nyári turnéjának a régióban több állomása is lesz.\r

\r

","id":"20191214_Korbelovi_Magyarorszagot_a_Guns_N_Roses_de_Budapest_kimarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df208711-aa3f-4a2b-88be-dc74dd998187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e781745-1b85-4712-af81-e3abfb6ef24d","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Korbelovi_Magyarorszagot_a_Guns_N_Roses_de_Budapest_kimarad","timestamp":"2019. december. 14. 09:21","title":"Körbelövi Magyarországot a Guns N’ Roses, de Budapest kimarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fd350f-273f-40c7-8a38-0fb53bdf63e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191214_Marabu_Feknyuz_Kis_problema_a_jarulekfizetessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23fd350f-273f-40c7-8a38-0fb53bdf63e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413794ec-2344-421a-86c5-a8881f2508c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Marabu_Feknyuz_Kis_problema_a_jarulekfizetessel","timestamp":"2019. december. 14. 13:14","title":"Marabu Féknyúz: Kis probléma a járulékfizetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]