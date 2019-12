Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b34048-a7b4-418d-bf4b-9d1f9f280d13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén 2,3 ezerrel több gyereket diagnosztizáltak SNI-vel, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Idén 2,3 ezerrel több gyereket diagnosztizáltak SNI-vel, mint egy évvel korábban.","id":"20191230_sni_gyermek_gyogypedagogus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b34048-a7b4-418d-bf4b-9d1f9f280d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08bd088-a66e-4e8f-83ee-82d984d8109f","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_sni_gyermek_gyogypedagogus","timestamp":"2019. december. 30. 05:31","title":"Egyre több az SNI-s diák, miközben gyógypedagógusból egyre kevesebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc","c_author":"Marabu","category":"360","description":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","shortLead":"Szemelvények 2019 politikai eseményeiből, ahogy a HVG karikaturistája látta.","id":"20191231_Best_of_Marabu_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84de0ca5-c9b1-4b39-83c0-783aaab9d366","keywords":null,"link":"/360/20191231_Best_of_Marabu_2019","timestamp":"2019. december. 31. 09:00","title":"Képeken a képtelenségek – Best of Marabu 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szinte hetente nőtt az adatforgalom a Vodafone hálózatán. A cég ügyfelei nem a pihenőnapokon mobilneteztek a legtöbbet, a vásárlási láz pörgette csúcsra az adatforgalmat.","shortLead":"Idén szinte hetente nőtt az adatforgalom a Vodafone hálózatán. A cég ügyfelei nem a pihenőnapokon mobilneteztek...","id":"20191230_vodafone_mobilinternet_adatforgalom_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f1b6b-e312-40cf-822c-1572005e59f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_vodafone_mobilinternet_adatforgalom_2019","timestamp":"2019. december. 30. 12:28","title":"Volt egy hét 2019-ben, amikor a szokásosnál is jobban pörögtek a megabájtok a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül szerényen éldegél.","shortLead":"A vagyonzárolásról készült lista azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus vagyonnyilatkozata szerint rendkívül...","id":"20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100302a5-1dd1-4b35-8fc2-258e87d6fa61","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_szolarium_biliardasztal_simonka_gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. december. 30. 07:10","title":"Szoláriumot és biliárdasztalt foglaltak le a fideszes Simonka Györgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ada96-620d-47e9-86f9-0804bbda6fdd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleinte nem támogatta a tinédzsert, amikor iskola helyett sztrájkolni kezdett. ","shortLead":"Eleinte nem támogatta a tinédzsert, amikor iskola helyett sztrájkolni kezdett. ","id":"20191230_Greta_Svante_Thunberg_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82ada96-620d-47e9-86f9-0804bbda6fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44119c98-2297-49e2-8f17-22bc967b6a52","keywords":null,"link":"/elet/20191230_Greta_Svante_Thunberg_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 30. 12:14","title":"Greta Thunberg apja aggódik a lányáért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","shortLead":"Engedményeket tett a francia kormány a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozó balettművészeknek","id":"20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3cb748-28ba-49b3-bfa4-9155af9f28a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Nem_mentek_a_balettba_ugralni_nyolcmillio_euro_veszteseg","timestamp":"2019. december. 29. 15:14","title":"Nem mentek a balettba ugrálni: nyolcmillió euró veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este. A jelenséget többen megörökítették.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjait lehetett látni többek közt a magyar égbolton is december 26-án este...","id":"20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c520e5e4-e3ed-4b6b-95e1-bdf91d44eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4b2541-ab27-4c2a-85d7-9f7608961fc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_elon_musk_starlink_muhold_fejes_zsolt_amator_csillagasz","timestamp":"2019. december. 30. 09:03","title":"Nem UFO-inváziót láttunk karácsonykor, Elon Musk műholdjai \"száguldoztak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint eddig nem volt olyan év, hogy elmaradtak volna a tárgyalások a fizetésemelésről.","id":"20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737092dc-2880-4de8-80ea-3b164030f9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_A_BKV_megfeledkezett_a_beremelesrol_nagy_a_feszultseg_a_jarmuvezetoknel","timestamp":"2019. december. 30. 15:53","title":"A BKV megfeledkezett a béremelésről, nagy a feszültség a dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]