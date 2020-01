Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","shortLead":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","id":"20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb2820-c6a7-4522-85a5-6e8708d33e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","timestamp":"2019. december. 30. 14:15","title":"Varga Mihály közölte, mennyivel emelkedik a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igaz, a magyar játékvezető kategorikusan cáfolta az értesülést.","shortLead":"Igaz, a magyar játékvezető kategorikusan cáfolta az értesülést.","id":"20191230_Kassai_Viktor_lehet_az_orosz_birok_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd17c9a-ee8b-41e8-9436-6db17b335b39","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Kassai_Viktor_lehet_az_orosz_birok_vezetoje","timestamp":"2019. december. 30. 20:40","title":"Kassai Viktor lehet az orosz bírók vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","shortLead":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","id":"20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5764fe46-2d45-4b44-9059-00005646109e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","timestamp":"2019. december. 31. 14:38","title":"Január 1-től nő a gyed összege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 50 lakót kísértek ki az épületből, mert tűz volt egy harmadik emeleti lakásban.","shortLead":"Mintegy 50 lakót kísértek ki az épületből, mert tűz volt egy harmadik emeleti lakásban.","id":"20191230_kiurites_obuda_tuz_tizemeletes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e9785-6e94-4eb7-97d8-b0894cd6c31c","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_kiurites_obuda_tuz_tizemeletes","timestamp":"2019. december. 30. 11:54","title":"Kiürítettek egy tízemeletes házat Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab03c51-6109-4189-a245-14dd1847af80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalék fölött nőtt az átlagkereset, pörgött a kiskereskedelem és a lakáspiac. A magyar háztartások uniós összehasonlításban viszont még mindig szegények, és nagyok az egyenlőtlenségek. Az állam még mindig kövér, és sokat költ sportra.","shortLead":"Tíz százalék fölött nőtt az átlagkereset, pörgött a kiskereskedelem és a lakáspiac. A magyar háztartások uniós...","id":"20191231_Igy_eltunk_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab03c51-6109-4189-a245-14dd1847af80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b53222-2173-4285-b897-677fc026a715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Igy_eltunk_2019ben","timestamp":"2019. december. 31. 11:00","title":"Van egy kövér államunk, amelyik szereti a focit: így éltünk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","shortLead":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","id":"20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c91f94-b0ac-4e98-ba38-88bfca4ee841","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","timestamp":"2019. december. 31. 10:59","title":"Mennyi diktátor egy helyen: Orbán Viktor videót készített idei évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet a néppárti-zöld párti koalíciónak, amely végeláthatatlannak tűnő egyezkedést folytat a posztok elosztásáról. Bierlein júniusban úgy számolt, hogy \"rendfenntartó” küldetése hat hónapig tart, de könnyen lehet, hogy tovább. ","shortLead":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet...","id":"20191230_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78d4c0-64a3-4625-82db-f20cf874cef5","keywords":null,"link":"/360/20191230_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Szeretettel Bécsből: Látott már valaki kormányfőt, aki nem akar az maradni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De az is lehet, hogy az iPod Touch-ot frissítené az Apple.","shortLead":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De...","id":"20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03a6293-42fb-42bb-adde-73fcbc28777f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","timestamp":"2019. december. 31. 17:03","title":"Különleges szabadalmi terv bukkant fel – ilyen lesz a 2020-as iPhone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]