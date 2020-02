Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsokhoz kiadott frissítések nem mindegyike hoz új funkciókat, előfordul, hogy csak a látvány terén tűnik fel valami változás. Így lesz ez most a Windows 10 esetében is.","shortLead":"A Windowsokhoz kiadott frissítések nem mindegyike hoz új funkciókat, előfordul, hogy csak a látvány terén tűnik fel...","id":"20200221_microsoft_windows_10_frissites_ikonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1261e205-dea4-41b8-adb5-da87f9a41956","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_microsoft_windows_10_frissites_ikonok","timestamp":"2020. február. 21. 09:03","title":"Ezt észre fogja venni: megváltoznak a Windows 10-ben az ikonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","shortLead":"Még 2004 gyilkoltak meg egy 78 éves nőt és hozzá látogatóba érkező 51 éves lányát.","id":"20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16f4eec-2d0a-4dba-9ffd-bfe9da12deaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Letartoztattak_a_15_evvel_ezelotti_makoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. február. 20. 16:44","title":"Letartóztatták a 15 évvel ezelőtti makói kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai állatvédőkkel együtt száznál is több kutya tetemére bukkantak. ","shortLead":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai...","id":"20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5e9030-541d-41aa-b3fd-a0352ffef662","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","timestamp":"2020. február. 20. 14:18","title":"Hajdúsámsoni kutyatetemek: a gyepmester állítja, tucatnyi állatot temetett el ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A napilapot tervező Certus Média Kft. ügyvezetője megvédte Orbán Viktort azoktól, akik szerint egy rettenetes zsarnok.","shortLead":"A napilapot tervező Certus Média Kft. ügyvezetője megvédte Orbán Viktort azoktól, akik szerint egy rettenetes zsarnok.","id":"202008_certus_media_konzervativ_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e51e96-945b-4ce2-b3dd-a4427d0dc190","keywords":null,"link":"/360/202008_certus_media_konzervativ_fiatalok","timestamp":"2020. február. 20. 12:00","title":"Hamarosan kormányközeli fiataloktól tudhatjuk meg, mi újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség szerint Cornstein marad.","shortLead":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség...","id":"20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c92b5b8-fc83-467f-ab63-d12de3644d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. február. 19. 20:40","title":"Cornstein nem tervezi, hogy távozna Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"kkv","description":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli költségvetési vita állhat a háttérben, bár ő egészségi okokra hivatkozott.","shortLead":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli...","id":"20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639df33-d1bf-4431-9352-dfd87c20f5eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 21. 11:04","title":"Lemondott Persányi Miklós, a fővárosi állatkert igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha a bérlő terményben fizet? Milyen teendői vannak a bérleti díj kifizetőjének és a bérbeadónak? Az Adózóna összegyűjtötte a közelgő határidők miatt aktuális tudnivalókat.","shortLead":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha...","id":"20200221_fold_berlet_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40e98a-636f-4a0a-aaca-f549cf0eb45c","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_fold_berlet_adozas","timestamp":"2020. február. 21. 11:07","title":"Egy jól megírt szerződés elég, hogy ne kelljen adózni a föld bérbeadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]