Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","shortLead":"A színész – Ganxsta Zoli rapper édesapja – 81 éves volt.","id":"20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20635b6f-c925-48d4-b7bb-68541b3d42d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25714d60-ee47-4ad4-9b6b-90c2f7e370ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Meghalt_Zana_Jozsef","timestamp":"2020. március. 02. 13:17","title":"Meghalt Zana József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan a környezetre vagy a balesetek számára. Nem jött be. ","shortLead":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan...","id":"20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c4f705-bd55-4f49-aeb2-440484d5f1a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","timestamp":"2020. március. 01. 15:20","title":"Többé nem lehet 140 km/órával száguldani az osztrák autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló Clark Ádám téri alsó állomásán hétfőn.\r

\r

","shortLead":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló...","id":"20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b8ef4e-c085-49c5-bd83-e8925f6fd94d","keywords":null,"link":"/elet/20200302_budavari_siklo_150_ev_szuletesnap","timestamp":"2020. március. 02. 16:01","title":"Százötven éves lett Budapest egyik különleges látványossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény, a friss, tiszta levegő nyugalmat áraszt. Az utóbbi évtizedekben számos tanulmány igazolja, hogy jelentős egészségügyi előnyökkel jár a tudatos séta az erdő békés légkörében.","shortLead":"Mikor sétált utoljára erdőben? Pedig régóta tudjuk, hogy az erdő hangjai, a fák illata, a leveleken játszó napfény...","id":"20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f238b3-0bea-40a5-a6d9-b5fbbf903961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4b211a-4002-4d1c-960b-fe4341f4c0e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200303_Egyre_nepszerubb_az_erdofurdo","timestamp":"2020. március. 03. 07:15","title":"Egyre népszerűbb az erdőfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette, hogy gyakorlatilag bezárják a magyar tranzitzónát. Az Európai Unió vizsgálja a lépést.","shortLead":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette...","id":"20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faa4337-636e-4f28-bbd2-24cbea65c469","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","timestamp":"2020. március. 03. 09:09","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság, hogy a magyar kormány lezárta a tranzitzónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","shortLead":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","id":"20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071cdd9b-dee1-436b-9aa0-49bd61aa0d49","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 02. 15:15","title":"Koronavírus: egyre többen hívják poénból az ingyenes zöld számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem így tesz, Budai Lászlót a bíróság fosztotta volna meg a hivatalától. ","shortLead":"Ha nem így tesz, Budai Lászlót a bíróság fosztotta volna meg a hivatalától. ","id":"20200303_alsoszentmarton_polgarmester_lemondas_meltatlansag_sulyos_testi_sertes_hutlen_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aaaa0cb-4bff-4351-a59f-9d69993cbcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_alsoszentmarton_polgarmester_lemondas_meltatlansag_sulyos_testi_sertes_hutlen_kezeles","timestamp":"2020. március. 03. 07:47","title":"Lemondott a súlyos testi sértés miatt elítélt alsószentmártoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) úgy véli, hogy a Viber nem ingyenes, mivel a felhasználók az adataikat adják a szolgáltatásért cserébe.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) úgy véli, hogy a Viber nem ingyenes, mivel a felhasználók az adataikat adják...","id":"20200302_facebook_gvh_vizsgalat_buntetes_birsag_viber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fed6b24-b70d-4b98-a6d8-6e2c43b003bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_facebook_gvh_vizsgalat_buntetes_birsag_viber","timestamp":"2020. március. 02. 19:14","title":"A Facebook után a Vibert is megbünteti a GVH?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]