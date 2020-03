Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz kormány az egész országra vonatkozóan bevezeti azokat a korlátozásokat, amelyeket Lombardia tartomány vezetői szorgalmaztak az elmúlt napokban.","shortLead":"Az olasz kormány az egész országra vonatkozóan bevezeti azokat a korlátozásokat, amelyeket Lombardia tartomány vezetői...","id":"20200311_Olaszorszagban_bezar_minden_bar_es_uzlet_csak_a_kozertek_es_a_patikak_maradnak_nyitva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a2013-e699-4273-ae82-3a8bbef9c758","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Olaszorszagban_bezar_minden_bar_es_uzlet_csak_a_kozertek_es_a_patikak_maradnak_nyitva","timestamp":"2020. március. 11. 22:13","title":"Olaszországban bezár minden bár és üzlet, csak a közértek és a patikák maradnak nyitva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","shortLead":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","id":"20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d179c117-8b0f-481c-b6b6-b7e41762ecc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 13:56","title":"Elhalasztják a Kossuth-díjak átadását a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","shortLead":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","id":"20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb5324-0b15-47c8-b93c-6a8c92905ff4","keywords":null,"link":"/sport/20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 06:11","title":"Az Arsenal vezetőedzője is megbetegedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","shortLead":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","id":"20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8bed6-862b-43d6-aa23-24c5aac07c3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","timestamp":"2020. március. 12. 18:58","title":"Idén is elképesztő autók voltak a japánok Porschés csúcsrendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell vonszolnia.","shortLead":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell...","id":"20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a4cea-db13-4dc1-ae61-0c786c4b04b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","timestamp":"2020. március. 11. 19:34","title":"Óriásrák lophatott el egy 1,2 millió forintos kamerát a Karácsony-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4d2f7-84e8-4130-bd0b-339384d6b903","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","timestamp":"2020. március. 11. 19:24","title":"Marabu Féknyúz: Ki vár itt karanténra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c59356a-6397-4373-9730-d7d8726963dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában már csak 8 megbetegedést jelentettek be Hupej tartományból.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában már csak 8 megbetegedést jelentettek be Hupej tartományból.","id":"20200312_Kina_bejelentette_hogy_tul_vannak_a_koronavirusjarvany_nehezen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c59356a-6397-4373-9730-d7d8726963dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd259ab-0cd5-49fa-bb80-39ea70f475e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Kina_bejelentette_hogy_tul_vannak_a_koronavirusjarvany_nehezen","timestamp":"2020. március. 12. 09:39","title":"Kína bejelentette, hogy túl vannak a koronavírus-járvány nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","shortLead":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","id":"20200313_vilaghaborus_bomba_taban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c84a4a-f214-4e6e-8ba8-3fe592da8d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_vilaghaborus_bomba_taban","timestamp":"2020. március. 13. 06:55","title":"Világháborús bomba miatt lezárják a Tabán környékét péntek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]