[{"available":true,"c_guid":"ed6b89ed-4f77-4866-acf5-a8af4c171fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás okozta 90 éve egy grönlandi gleccser drámai mértékű zsugorodását egy új tanulmány szerint, amelynek készítői történelmi fotók és óceáni üledékek elemzése alapján jutottak erre a megállapításra.","shortLead":"A klímaváltozás okozta 90 éve egy grönlandi gleccser drámai mértékű zsugorodását egy új tanulmány szerint, amelynek...","id":"20200314_klimavaltozas_gronlandi_kangerlussuaq_gleccser_zsugorodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b89ed-4f77-4866-acf5-a8af4c171fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6241e73b-daa8-4f22-8855-cbe8e5ea6f30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_klimavaltozas_gronlandi_kangerlussuaq_gleccser_zsugorodasa","timestamp":"2020. március. 14. 16:03","title":"A klímaváltozás okozta 90 éve egy grönlandi gleccser drámai mértékű zsugorodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6553bf-e0c8-433d-bffc-a0bb901af5d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogy ne csökkenjen a versenyek száma, a tavaszi magyar futamokat nyáron Spanyolországban pótolják majd be. ","shortLead":"Hogy ne csökkenjen a versenyek száma, a tavaszi magyar futamokat nyáron Spanyolországban pótolják majd be. ","id":"20200313_hivatalos_elmarad_micheliszek_szezonnyito_wtcr_futama_a_hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d6553bf-e0c8-433d-bffc-a0bb901af5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc3b3f-ee54-47e3-905a-48cfec974102","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_hivatalos_elmarad_micheliszek_szezonnyito_wtcr_futama_a_hungaroringen","timestamp":"2020. március. 13. 10:33","title":"Elmarad a Hungaroringen Micheliszék WTCR futama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adf3f5d-c0c4-47b8-956b-3dc8e7403e9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bíró Kriszta és Fullajtár Andrea színésznők kezdeményezték az akciót.","shortLead":"Bíró Kriszta és Fullajtár Andrea színésznők kezdeményezték az akciót.","id":"20200314_Kotelezo_olvasmanyok_felolvasasaval_segitenenek_a_szineszek_a_magyartanaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9adf3f5d-c0c4-47b8-956b-3dc8e7403e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca331e0-8247-4515-ad02-44cea3a70b5e","keywords":null,"link":"/elet/20200314_Kotelezo_olvasmanyok_felolvasasaval_segitenenek_a_szineszek_a_magyartanaroknak","timestamp":"2020. március. 14. 14:58","title":"Kötelező olvasmányok felolvasásával segítenének a színészek a magyartanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedésének idején a kormányzati intézkedések mellett a józan ész is azt diktálja: amelyik munkakörnél ez értelmezhető, azt át kell állítani távmunkára. Persze ezt könnyebb mondani, mint a gyakorlatban megvalósítani. Összeszedtük, miként lehet zökkenőmentes(ebb) az átállás.","shortLead":"A koronavírus terjedésének idején a kormányzati intézkedések mellett a józan ész is azt diktálja: amelyik munkakörnél...","id":"20200313_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e3440a-8438-4440-bc6d-4152de44c389","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","timestamp":"2020. március. 13. 14:00","title":"Mi kell a távmunkához? Öt dolog, amit feltétlenül gondoljon át, mielőtt belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","shortLead":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","id":"20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a11f70-43af-49a8-bd6b-6691ac2a9b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","timestamp":"2020. március. 13. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét a 710 lóerős új Bentley luxusszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786ca616-030d-4a74-a1b0-b49f7dee8c2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merész hátlapi dizájnnal és egyáltalán nem hétköznapi jellemzőkkel rendelkezik a Red Magic 5G, amely a kínai Nubia legújabb gamer telefonja. Nem lesz drága.","shortLead":"Merész hátlapi dizájnnal és egyáltalán nem hétköznapi jellemzőkkel rendelkezik a Red Magic 5G, amely a kínai Nubia...","id":"20200313_nubia_red_magic_5g_gamertelefon_folyadekhutes_144_hz_es_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=786ca616-030d-4a74-a1b0-b49f7dee8c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae2c091-82ad-4e7f-919a-520f7e794519","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_nubia_red_magic_5g_gamertelefon_folyadekhutes_144_hz_es_kijelzo","timestamp":"2020. március. 13. 11:03","title":"144 Hz-es kijelző, folyadékhűtés: megjött a Nubia játékra kihegyezett mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki a kormány.","shortLead":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki...","id":"20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11276797-6910-4622-b6a9-64c30b7d45ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","timestamp":"2020. március. 13. 09:26","title":"Újabb kétmilliárdot ad a kormány az Eucharisztikus Világkongresszusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Kecskeméten.","shortLead":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár...","id":"20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1440313-1145-4b37-b721-7ad0e44f7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"50 milliárdos beruházást valósít meg Kecskeméten a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]