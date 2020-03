Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.","shortLead":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint...","id":"20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d2f3f4-626a-4b2e-873c-0d591decc261","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","timestamp":"2020. március. 14. 11:49","title":"Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőú halálos áldozatról emlékezett meg a miniszterelnök.","shortLead":"Az elsőú halálos áldozatról emlékezett meg a miniszterelnök.","id":"20200315_Orban_Isten_nyugosztalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724b8219-ed77-4fe0-b6d1-bff8b84d7fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Isten_nyugosztalja","timestamp":"2020. március. 15. 14:48","title":"Orbán: Isten nyugosztalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szigorú intézkedést vezetett be Csehország: minden kiskereskedelmi egységet és vendéglátóhelyet zárva kell tartani, már szombat reggel sem nyithatnak ki. Ez alól csak a szupermarketek, a benzinkutak, a gyógyszertárak, az elektronikai cikkeket, valamint az állateledelt árusító boltok és az újságárusok a kivételek.","shortLead":"Újabb szigorú intézkedést vezetett be Csehország: minden kiskereskedelmi egységet és vendéglátóhelyet zárva kell...","id":"20200314_Alig_marad_barmi_nyitva_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3911a8-216a-47a3-86b2-f84d4fa852fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Alig_marad_barmi_nyitva_Csehorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 07:40","title":"Alig marad bármi nyitva Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","shortLead":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","id":"20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a201ee4-da19-4c9c-b005-ba9bef01986c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 13:10","title":"Már politikai hatása is van a járványnak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több orvos már a múlt héten elnapolta az úgynevezett elektív beavatkozásokat.","shortLead":"Több orvos már a múlt héten elnapolta az úgynevezett elektív beavatkozásokat.","id":"20200314_Sorra_halasztjak_el_a_muteteket_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef89408-ad90-4218-bd66-9b46706d1106","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Sorra_halasztjak_el_a_muteteket_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 19:15","title":"Sorra halasztják el a műtéteket a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","shortLead":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","id":"20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f817ead-7335-42d5-be95-082ffe322f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","timestamp":"2020. március. 13. 18:35","title":"A brazil elnök azt állítja, hogy nem fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke...","id":"20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deb8b2-f901-4982-ba67-be3d88f8133e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","timestamp":"2020. március. 15. 15:30","title":"A koronavírusról a Fülkében: „Ilyen a világháború óta nem volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek. Állami fogászati ellátást csak sürgős esetben lehet igénybe venni, az orvosokat nem kell nyugdíjba küldeni. A gyerekükkel otthonmaradó szülők megsegítéséről továbbra sincs döntés. ","shortLead":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek...","id":"20200314_koronavirus_kormany_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54b339-ed7e-4444-8f52-170aac0e5b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_koronavirus_kormany_rendelet","timestamp":"2020. március. 14. 17:15","title":"Bezárt iskolák, felfüggesztett szűrővizsgálatok, nem küldik nyugdíjba az orvosokat - itt az első adag rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]