[{"available":true,"c_guid":"5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos igennel válaszolt arra a kérdésre, van-e a betegek között fiatal, vagy gyermek. A nagymágocsi idősek otthonának 8 lakója koronavírusos. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília...","id":"20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010e19c-1cf5-4ba7-ad00-3524bd0d9b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 29. 11:16","title":"Egy 86 és egy 90 éves magyar beteg halt meg - ez történt az operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető tartalék.","shortLead":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető...","id":"20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed0739-d54a-447f-aeb3-7b51d17e4ddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","timestamp":"2020. március. 30. 12:52","title":"Válságkezelés helyett már gazdaságélénkítésben gondolkozik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most visszahívtak.","shortLead":"A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most...","id":"20200329_Tobb_szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_vehetett_Hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7679f02-a84b-4af6-a533-9eebf335a946","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Tobb_szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_vehetett_Hollandia","timestamp":"2020. március. 29. 14:48","title":"Több százezer használhatatlan maszkot vehetett Hollandia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e561c4d-f1c4-45ca-8449-c97611218688","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Munkahelyet váltani kicsit olyan, mintha útelágazáshoz érnénk. Dönteni kell: jobbra vagy balra induljunk tovább? Ha nem könnyű a döntés, esetleg hosszúra nyúlik a dilemma, vagy más miatt késlekedünk, könnyen sodródhatunk bele egyfajta depresszív spirálba. Lauter Adrienn tanácsadó szakpszichológust kérdeztük a témában, hogy milyen megküzdési stratégiákat ajánl ezekre az esetekre. \r

","shortLead":"Munkahelyet váltani kicsit olyan, mintha útelágazáshoz érnénk. Dönteni kell: jobbra vagy balra induljunk tovább? Ha nem...","id":"remotivextra_20200330_Munkahelyvaltas_depresszio_pszichologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e561c4d-f1c4-45ca-8449-c97611218688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f5e6eb-cf57-4563-91e7-7aaa194e9857","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200330_Munkahelyvaltas_depresszio_pszichologus","timestamp":"2020. március. 30. 07:30","title":"Munkahelyváltás és depresszió: megszólal a pszichológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","shortLead":"Egy évesnél fiatalabb baba az áldozat.","id":"20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc217a38-f5d8-4ef2-8d3f-072c914f1dab","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Meghalt_egy_koronavirusos_csecsemo_Amerikaban","timestamp":"2020. március. 29. 09:24","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","shortLead":"Dézsi Csaba András polgármester teszteredménye hétfő délutánra készül el.","id":"20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035506a0-5e38-48fa-a85f-97de4c7aba86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_gyor_jegyzo_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2020. március. 29. 23:29","title":"Koronavírusos a győri jegyző, a polgármester is teszteltette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak...","id":"20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ff204d-6d50-4d75-882e-bdfdd04724a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","timestamp":"2020. március. 30. 08:00","title":"Radar360: Munkába álltak a kórházparancsnokok, koronavírusos a győri jegyző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének...","id":"20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5f6ec-4a10-457f-b326-187ce331e4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 29. 12:07","title":"A metró és a busz is jár már Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]