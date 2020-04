Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Geekbench annak a tesztnek az eredményét, amit a még csak beharangozott Galaxy Note20+-szal végeztek el.","shortLead":"Közzétette a Geekbench annak a tesztnek az eredményét, amit a még csak beharangozott Galaxy Note20+-szal végeztek el.","id":"20200403_samsung_galaxy_note20_plus_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9814acf-14f8-4778-9e27-0a1f32ff6499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_samsung_galaxy_note20_plus_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2020. április. 03. 18:33","title":"Csináltak egy erőpróbát a Samsung Galaxy Note20+-on, elég jól sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén december 31-től esedékes a visszafizetés – de csak a március 20-ig felvett hiteleknél.","shortLead":"Idén december 31-től esedékes a visszafizetés – de csak a március 20-ig felvett hiteleknél.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_hitelkartya_moratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb156fb-d1ce-4e5b-9459-a445d04a1faf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_koronavirus_jarvany_hitelkartya_moratorium","timestamp":"2020. április. 03. 12:18","title":"Hitelkártyákra is él a fizetési moratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Nincs szó összeférhetetlenségről – reagált az igazságügyi miniszter.","id":"20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814e20ab-1b5b-4c1f-ba94-a728b80805c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_varga_judit_anyos_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal","timestamp":"2020. április. 03. 09:36","title":"Varga Judit anyósa az Országos Bírósági Hivatal vezetésébe készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák. Idehaza is kivezényelték őket az utcákra és a stratégiai vállalatokhoz. Közben vannak, akik félelemből már maguk is fegyverkeznek.","shortLead":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák...","id":"202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa61647-a3f4-42f4-9307-8451c6dba987","keywords":null,"link":"/360/202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","timestamp":"2020. április. 03. 11:00","title":"Járványbevetésen a katonák: segíteni jöttek, de beszállnak őrizni és védeni is, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b558ea1-4f2a-4509-bf70-4da3f0eea245","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A lengyelországi születésű Krzysztof Wodiczko hadilábon áll az emlékművekkel. A feledésbe merült hősöknek állított, dísszé laposodott, jelentésüket és jelentőségüket vesztett köztéri szobrok újrahasznosításáról ismert művész legújabb munkája Manhattan egyik legszebb parkjában, a Vasalóház szomszédságában lévő Madison Square egyik szobrán látható, naplemente után.","shortLead":"A lengyelországi születésű Krzysztof Wodiczko hadilábon áll az emlékművekkel. A feledésbe merült hősöknek állított...","id":"20200403_Menekultugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b558ea1-4f2a-4509-bf70-4da3f0eea245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911e65f2-3a37-429e-aa9c-35f18d79e900","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200403_Menekultugy","timestamp":"2020. április. 03. 16:28","title":"Menekültügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0e1d2e-aab8-4067-8f9c-5b441a482fba","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Szinte már közmegegyezés van arról, hogy az olaszországi koronavírus-fertőzöttek száma sokkal magasabb a statisztikákban szereplőnél. Most viszont az is kirajzolódni látszik, hogy bizonyos területeken az áldozatok száma is többszöröse lehet a hivatalos adatoknak. ","shortLead":"Szinte már közmegegyezés van arról, hogy az olaszországi koronavírus-fertőzöttek száma sokkal magasabb...","id":"20200402_Nem_csak_a_fertozottek_a_halottak_szama_is_sokkal_magasabb_lehet_mint_ami_az_olasz_statisztikakban_szerepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a0e1d2e-aab8-4067-8f9c-5b441a482fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6991d827-7378-4f95-8077-dfe6430b6429","keywords":null,"link":"/360/20200402_Nem_csak_a_fertozottek_a_halottak_szama_is_sokkal_magasabb_lehet_mint_ami_az_olasz_statisztikakban_szerepel","timestamp":"2020. április. 02. 20:00","title":"A fertőzöttek és a halottak száma is jóval magasabb lehet a hivatalosnál Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki a belga fociszövetség, eddig egyedüliként a kontinensen.","shortLead":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki...","id":"20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b40c3c-31b2-4dee-b106-4884d00311b9","keywords":null,"link":"/sport/20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 16:26","title":"A belgák döntöttek: törlik a focibajnokság hátralévő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec034e7c-d6cc-40cc-ab0e-f14f67f2153a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azoknak kínál megnyugtató megoldást egy amerikai cég, akik folyamatosan tudni szeretnének arról, hogy mit csinál az otthonában egyedül élő idős hozzátartozójuk. Kamerarendszer helyett okosszenzorokat telepítenek a lakásba, ezek aztán egy okostelefonos applikáción keresztül jelentik a legfontosabb információkat az aggódó családtagoknak.","shortLead":"Azoknak kínál megnyugtató megoldást egy amerikai cég, akik folyamatosan tudni szeretnének arról, hogy mit csinál...","id":"202014_szulofigyelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec034e7c-d6cc-40cc-ab0e-f14f67f2153a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907b8afb-68a4-45f4-ac9c-8abfb60d0edc","keywords":null,"link":"/360/202014_szulofigyelo","timestamp":"2020. április. 04. 15:10","title":"A járvány miatt bezárkózott nagyszülőket is védi ez a találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]