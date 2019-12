Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","id":"20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510138d4-fa1f-4910-bcbc-2f3ae9523f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","timestamp":"2019. december. 05. 20:32","title":"Gyermekvédelmi képzést indított a katolikus egyház, Hoffmann Rózsa az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","shortLead":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","id":"20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62017439-e8f8-44a4-ad5d-0cbc790da94c","keywords":null,"link":"/sport/20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","timestamp":"2019. december. 05. 14:11","title":"Botrány a gyorskorcsolyázóknál: „Egyre kevesebbet sírdogál Lina”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszónő két aranyat is szerzett Glasgow-ban pénteken, ebből az egyik történelmi volt.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszónő két aranyat is szerzett Glasgow-ban pénteken, ebből az egyik történelmi volt.","id":"20191206_Megszuletett_a_magyar_uszosport_1000_erme_Hosszu_Katinka_nyerte_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfc1016-07c2-4079-a31c-970ed25c8a5f","keywords":null,"link":"/sport/20191206_Megszuletett_a_magyar_uszosport_1000_erme_Hosszu_Katinka_nyerte_meg","timestamp":"2019. december. 06. 19:57","title":"Megszületett a magyar úszósport 1000. érme, Hosszú Katinka nyerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4182abf1-91de-4d60-8f8c-9cbb6825535c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ne dőljön be, ha SMS-t, netán egy gyanús számlát kap.","shortLead":"Ne dőljön be, ha SMS-t, netán egy gyanús számlát kap.","id":"20191206_adathalasz_eon_rossmann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4182abf1-91de-4d60-8f8c-9cbb6825535c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95b54a7-c81e-482c-b08b-b3bc30aa64e3","keywords":null,"link":"/kkv/20191206_adathalasz_eon_rossmann","timestamp":"2019. december. 06. 17:37","title":"Vigyázzon, adathalászok élnek vissza a Rossmann és az E.ON nevével is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","shortLead":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","id":"20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cb3bad-8251-4466-88d7-6b21f0640a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","timestamp":"2019. december. 07. 09:49","title":"Az orvosi kamara új vezetése jelezte az államtitkárnak: keményebbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is dolgoztak, és ami egy igen furcsa jelenséget tárt eléjük.","shortLead":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is...","id":"20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04db1ce-6d51-4547-abe5-420c61809ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","timestamp":"2019. december. 05. 17:03","title":"Még a tudósokat is meglepte, amit a NASA űrszondája látott a Napnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ece2a-7140-4639-8abd-82caf0db5ae0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úszni indult, de nem tért vissza. Úgy tudni, egy bélmegyeri háziorvosról van szó.","shortLead":"Úszni indult, de nem tért vissza. Úgy tudni, egy bélmegyeri háziorvosról van szó.","id":"20191206_malajzia_magyar_turista_haziorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ece2a-7140-4639-8abd-82caf0db5ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9e707d-8c7d-42b8-9070-1f7cd99d7e13","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_malajzia_magyar_turista_haziorvos","timestamp":"2019. december. 06. 10:24","title":"Meghalt egy magyar turista Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa02d0e7-74f0-4c00-842c-648b0f0c321d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi két hétben ez már a második rendkívül súlyos és széles nyilvánosságot kapó nemi erőszak volt az országban.","shortLead":"Az utóbbi két hétben ez már a második rendkívül súlyos és széles nyilvánosságot kapó nemi erőszak volt az országban.","id":"20191207_Meghalt_a_no_akit_megeroszakoltak_es_felgyujtottak_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa02d0e7-74f0-4c00-842c-648b0f0c321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09e591-afe6-40e5-bfd5-04a204d3b663","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Meghalt_a_no_akit_megeroszakoltak_es_felgyujtottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 07. 11:20","title":"Meghalt a nő, akit megerőszakoltak és felgyújtottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]