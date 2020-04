Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több esetben a levegőben maradva vándorolnak tovább. Ezt bizonyítja az alábbi videó is.","shortLead":"A köhögéssel vagy tüsszentéssel szétterjedő mikrocseppek révén is elkapható egy-egy betegség, mivel a cseppek több...","id":"20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b61b-0924-4525-a9ac-6c6f25bd2c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3edcb3a-4877-4db6-9eab-46979db53346","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_koronavirus_terjedese_tusszentes_kohoges_mikrocsepp","timestamp":"2020. április. 13. 08:03","title":"Ebből a videóból azonnal megérti: mi történik, ha valaki tüsszent egyet a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","shortLead":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","id":"20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35303171-6b09-4877-b13a-ec86d99b30f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","timestamp":"2020. április. 13. 13:51","title":"Index: Tapsoltak, énekeltek az OORI leváltott igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","shortLead":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","id":"20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db65a9bd-b4b9-4a6d-9fff-1e0727a97639","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","timestamp":"2020. április. 14. 20:15","title":"Csökken a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus miatt, de bolygót ez még nem menti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f850a2c5-5413-4dac-a8a0-b189056780dc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200414_Marabu_Feknyuz_Kasler_es_a_korhazigazgatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f850a2c5-5413-4dac-a8a0-b189056780dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3060ccd-5487-48dd-be3b-5cedc6c143ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Marabu_Feknyuz_Kasler_es_a_korhazigazgatok","timestamp":"2020. április. 14. 18:06","title":"Marabu Féknyúz: Kásler és a kórházigazgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt beteg családtagjukat. Az Emmi szerint csak azt küldik haza, akit otthonában is el lehet látni, egy család egészen máshol érzékeli ennek a határát. Egy egészségügyi szakember szerint sokan valóban nem igényelnek kórházi szintű ellátást, de a kormány eddig nem tett semmit azért, hogy számukra szociális ellátást nyújthassanak. ","shortLead":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt...","id":"20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa0b10f-4954-445d-a7f3-eff9f3bfdbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 20:00","title":"Mit tehet, akinek a magatehetetlen családtagját most küldték haza a kórházból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jászberényi fagyasztógyár utolsó 113 dolgozója közül 82 embert küldtek el a cégtől. Hűtőket még gyártanak, a porszívók készítése augusztusban áll le – közölte a cég.","shortLead":"A jászberényi fagyasztógyár utolsó 113 dolgozója közül 82 embert küldtek el a cégtől. Hűtőket még gyártanak...","id":"20200414_Electrolux_jaszberenyi_fagyasztoladagyar_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a2a1f-a163-4a6c-ab9f-fc5aa54d6502","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Electrolux_jaszberenyi_fagyasztoladagyar_bezaras","timestamp":"2020. április. 14. 13:42","title":"Electrolux: a jászberényi fagyasztóládagyár bezárt, de más gépeket még gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakszervezetek azt szeretnék, ha a veszélyhelyzet végéig nem tárgyalná a parlament a közalkalmazottak jogállásáról szóló, váratlanul bejelentett módosítást.","shortLead":"A szakszervezetek azt szeretnék, ha a veszélyhelyzet végéig nem tárgyalná a parlament a közalkalmazottak jogállásáról...","id":"20200414_szakszervezetek_kozalkalmazottak_jogallasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a634b44a-6fcc-4d69-b46b-3827bad92734","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_szakszervezetek_kozalkalmazottak_jogallasa","timestamp":"2020. április. 14. 12:01","title":"Kövértől kérik a szakszervezetek: Ne most vegyék el a közalkalmazotti státuszt a kulturális dolgozóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel kapcsolatba hozó hírek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos Facebook-oldalán tette világossá: nem igazak a koronavírust az 5G-vel...","id":"20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b55f664-acc1-4aa9-acac-e853ea9c09f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7fd14-c0fe-4a5d-8dc9-542ef6df0c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_5g_who_hazugsag","timestamp":"2020. április. 14. 13:03","title":"Kénytelen volt megszólalni a WHO: Az 5G nem terjeszti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]