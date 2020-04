Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d25f16b-a106-4d4d-b031-9e638f905591","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május elejétől fokozatosan lazítani fogják az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából bevezetett korlátozásokat Portugáliában - jelentette be a miniszterelnök szombaton.","shortLead":"Május elejétől fokozatosan lazítani fogják az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából bevezetett...","id":"20200418_Portugalia_majustol_fokozatosan_lazit_a_korlatozasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d25f16b-a106-4d4d-b031-9e638f905591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5a9d97-68da-41d4-9ce6-442d0e394cab","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Portugalia_majustol_fokozatosan_lazit_a_korlatozasokon","timestamp":"2020. április. 18. 22:15","title":"Portugália májustól fokozatosan lazít a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","shortLead":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","id":"20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c144c4-aaf0-41df-b255-e8e9d8462987","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","timestamp":"2020. április. 19. 09:47","title":"Habonyék megjelentek a Dikh TV-nél, majd kivásárolták az alapítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak – állítják amerikai tudósok. Szerintük egy arra járó ember így könnyedén beszippanthatja azokat, a vírussal együtt.","shortLead":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben...","id":"20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346056da-270c-4862-bbdf-469054a03319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Új kutatás: a halk beszéddel is terjeszthető a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt bajba kerültek az alacsonyabban rangsorolt versenyzők.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bajba kerültek az alacsonyabban rangsorolt versenyzők.","id":"20200418_A_nagy_harmas_segitene_a_tobbi_teniszezot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f0575-acc8-4fe4-a06a-49f3f884c728","keywords":null,"link":"/sport/20200418_A_nagy_harmas_segitene_a_tobbi_teniszezot","timestamp":"2020. április. 18. 21:14","title":"A nagy hármas segítené a többi teniszezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","shortLead":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","id":"20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4abcc30-9882-4b5e-8bc1-0320c39be35c","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","timestamp":"2020. április. 18. 10:05","title":"Tökéletes vészlandolást hajtott végre egy kisrepülő a kanadai autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baef84a2-520e-4047-b1ed-269ba4dd73af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon visszafogott lesz idén az ünneplés a jelenlegi válságra való tekintettel. ","shortLead":"Nagyon visszafogott lesz idén az ünneplés a jelenlegi válságra való tekintettel. ","id":"20200418_Elmarad_egy_regi_hagyomany_II_Erzsebet_szuletesnapjan_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baef84a2-520e-4047-b1ed-269ba4dd73af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0f4899-27da-4dcb-be9e-e289fbd3fc63","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Elmarad_egy_regi_hagyomany_II_Erzsebet_szuletesnapjan_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 14:12","title":"Elmarad egy régi hagyomány II. Erzsébet születésnapján a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni védekezésre.","shortLead":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni...","id":"20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd44d1-55af-436f-bc67-3704fd53d17b","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","timestamp":"2020. április. 19. 20:34","title":"Százmilliárdokat kap Magyarország az EU-tól koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint) fizetést kínál a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint...","id":"20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8075c-68c8-432f-ad2e-4105139c4b18","keywords":null,"link":"/sport/20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","timestamp":"2020. április. 19. 15:03","title":"A PSG 38 millió eurós fizetéssel kecsegteti Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]