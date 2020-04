Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817 034 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817...","id":"20200426_Kozeliti_a_harommilliot_a_hivatalosan_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6707688-4c49-4bd0-ac0c-e94bcafc7905","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Kozeliti_a_harommilliot_a_hivatalosan_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 26. 07:58","title":"Közelíti a hárommilliót a hivatalosan koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét szülőjével. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét...","id":"20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98de27d-0047-45c1-ba58-cba4ca085613","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"A gyerek mindkét szülőjét szereti, akkor is, ha elváltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány utazási korlátozásai miatt fel kellett függeszteni a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú megmentésére irányuló kutatási programot.","shortLead":"A koronavírus-járvány utazási korlátozásai miatt fel kellett függeszteni a kihalás szélén álló északi szélesszájú...","id":"20200426_Felfuggesztettek_a_kihalas_szelen_allo_orrszarvualfaj_megmentesenek_programjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c8bf6-9ff6-464d-8c78-e9fff1df8e22","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Felfuggesztettek_a_kihalas_szelen_allo_orrszarvualfaj_megmentesenek_programjat","timestamp":"2020. április. 26. 14:39","title":"Felfüggesztették a kihalás szélén álló orrszarvúalfaj megmentésének programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem csökkentik egy XIII. kerületi áruház vásárlóinak számát, robbantással éri el célját.","shortLead":"Letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem...","id":"20200426_Tul_sokan_voltak_voltak_az_aruhazban_ezert_fel_akarta_robbantani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fe91c2-53b6-403c-b019-ecb7c933ccae","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Tul_sokan_voltak_voltak_az_aruhazban_ezert_fel_akarta_robbantani","timestamp":"2020. április. 26. 15:25","title":"Túl sokan voltak voltak az áruházban, ezért fel akarta robbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem bizonyított, hogy a koronavírus-betegséget ne kaphatnák el újra olyanok, akik egyszer már átestek rajta, az immunitást igazoló dokumentum bevezetése ezért akár a járvány gyorsabb terjedéséhez is hozzájárulhatna. ","shortLead":"Nem bizonyított, hogy a koronavírus-betegséget ne kaphatnák el újra olyanok, akik egyszer már átestek rajta...","id":"20200426_A_WHO_ova_inti_a_kormanyokat_a_jarvanyutlevelek_bevezetesetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f2c71c-0736-42a6-ae25-12ad54cc6689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_A_WHO_ova_inti_a_kormanyokat_a_jarvanyutlevelek_bevezetesetol","timestamp":"2020. április. 26. 09:47","title":"A WHO óva inti a kormányokat a járványútlevelek bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544f4334-89f6-4584-a2a8-7da983d7d1eb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1920 áprilisában Magyarországról árgus szemmel figyelték, mit döntenek a győztesek a vesztesekkel kötendő béke feltételeiről. Közben idehaza a kormánynak adandó, határidő nélküli kivételes hatalomról tárgyalt a Parlament. Ez Trianon centenáriuma alkalmából indított cikksorozatunk 2. része.","shortLead":"1920 áprilisában Magyarországról árgus szemmel figyelték, mit döntenek a győztesek a vesztesekkel kötendő béke...","id":"20200425_Lefogyott_orszag_lefogyott_gyermekei_avagy_reszunk_minden_nyomor_de_szabadok_sem_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544f4334-89f6-4584-a2a8-7da983d7d1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77144699-6e2a-4cc9-a6be-922f7bb63fc7","keywords":null,"link":"/360/20200425_Lefogyott_orszag_lefogyott_gyermekei_avagy_reszunk_minden_nyomor_de_szabadok_sem_vagyunk","timestamp":"2020. április. 25. 19:30","title":"Trianonról még szó sem volt, de más néven is rettegtek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d03e77-aa7f-448a-b94d-2d86991b5048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","timestamp":"2020. április. 26. 12:03","title":"Ez történt: egy egyszerű Nokiát villantott Orbán Viktor, jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és néhány napig intenzív osztályon is kezelték.","shortLead":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és...","id":"20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6d998-2a34-45d4-b5f0-cb43bded3b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","timestamp":"2020. április. 26. 18:03","title":"Hétfőtől ismét munkába áll Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]