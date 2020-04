Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas egy minősítésre váró vagy használat után fertőtlenített és így újrahasznosított maszk szűrőanyaga.","shortLead":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas...","id":"20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cca0aa-0225-4176-91b6-3f7d0011e666","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","timestamp":"2020. április. 20. 17:03","title":"A BME-n vizsgálják be az egészségügyi maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8 métert is utazhatnak a levegőben. ","shortLead":"A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8...","id":"20200420_jama_tusszentes_mikrocsepp_viruscsepp_nyalcsepp_koronavirus_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf268b7-38f6-485a-be1e-f5fa1e8b1c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_jama_tusszentes_mikrocsepp_viruscsepp_nyalcsepp_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. április. 20. 09:03","title":"Nincs ennél látványosabb bizonyíték, miért kell nagyobb távolságot tartani a másiktól járvány idején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5163cd0-0466-4fed-8f47-92f56180044a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékosok csak 30 százalékos bércsökkentést fogadnának el.","shortLead":"A játékosok csak 30 százalékos bércsökkentést fogadnának el.","id":"20200421_siofok_fizetes_csokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5163cd0-0466-4fed-8f47-92f56180044a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a6704-f710-49b1-afa4-c502eb76f2ea","keywords":null,"link":"/sport/20200421_siofok_fizetes_csokkentes","timestamp":"2020. április. 21. 14:28","title":"A siófoki focisták nem mennek bele a fizetésük megfelezésébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","id":"20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e2c3b-6886-4f7d-8905-fb9d90c3e0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","timestamp":"2020. április. 20. 16:14","title":"Aszály fenyegeti a hazai mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","shortLead":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","id":"20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6521d6d8-aca1-401d-a782-ae9766bd55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. április. 20. 18:16","title":"Még olcsóbb lesz az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb2c47e-61d1-466c-8469-6eaf8f7b3695","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 21. 11:46","title":"Koronavírus: húsz idősotthonban van már fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","shortLead":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","id":"20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e7bc7b-e23a-47b4-b8f5-fbe04a9fede2","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","timestamp":"2020. április. 20. 08:09","title":"Úgy spórol a Disney, hogy nem ad fizetést 100 ezer embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","shortLead":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","id":"20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d601ed08-f09f-4249-8ec1-bccfb6a29809","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","timestamp":"2020. április. 20. 12:23","title":"Kenguru ugrált végig az ausztráliai Adelaide néptelen belvárosán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]