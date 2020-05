Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért a leírtakért is.","shortLead":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért...","id":"20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559fb526-8051-4c6f-a0e4-4d03af3fa7c6","keywords":null,"link":"/elet/20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","timestamp":"2020. május. 25. 17:40","title":"Elnézést kért a Nők Lapja főszerkesztője a bántalmazó férjet mentegető írásuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","shortLead":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","id":"20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e2f991-61dd-49dd-bef5-e6407fd86959","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","timestamp":"2020. május. 24. 20:25","title":"Két és fél kilogramm kokain volt egy Pécsen balesetet szenvedő motoros hátizsákjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt vasárnap elkezdődött volna a korrupció miatt ellene indult büntetőper. A miniszterelnök szerint koholt vádak alapján akarják megbuktatni.\r

