[{"available":true,"c_guid":"3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45887e24-f36d-4aba-a7da-103079e456f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","timestamp":"2018. november. 15. 09:21","title":"\"Magyarország megnyitja határait a menekültek előtt. Elképesztő...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást.","shortLead":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket...","id":"20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e100c-c9a9-476c-9ea6-e8a3bbcc8571","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","timestamp":"2018. november. 15. 10:54","title":"168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","shortLead":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","id":"20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22878-bb11-496a-948f-16a701070f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","timestamp":"2018. november. 16. 16:22","title":"Összerakták, hogy jöhetett Magyarországra Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8df6ea-e85f-49e4-9908-59109c27843f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már ha elfogadják a Brexitről szóló megállapodást.","shortLead":"Már ha elfogadják a Brexitről szóló megállapodást.","id":"20181115_Brit_nagykovet_Stabil_a_szigetorszagban_dolgozo_magyarok_helyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8df6ea-e85f-49e4-9908-59109c27843f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72783868-bb29-4570-8269-a8ada50d63fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Brit_nagykovet_Stabil_a_szigetorszagban_dolgozo_magyarok_helyzete","timestamp":"2018. november. 15. 11:53","title":"Brit nagykövet: Stabil a szigetországban dolgozó magyarok helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és a lakosság érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyásával vádolják a szentendrei önkormányzatot a civilek. A városvezetés és a beruházó szerint viszont mindenre van logikus magyarázat, csak a civileknek nincs fülük rá, hogy meghallják.","shortLead":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és...","id":"20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd99d8fc-2276-4e9e-b09e-170d8e9b4b18","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","timestamp":"2018. november. 15. 14:45","title":"\"Toronyház\" a szentendrei Duna-partra? Összecsaptak a civilek a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1454cf-6d71-4dfd-8f39-3db492029c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Crosley nevű cég bevállalta, amit eddig nem sokan mertek megtenni: a retróhullámot meglovagolva újra kazettás rádiót dob a piacra.","shortLead":"A Crosley nevű cég bevállalta, amit eddig nem sokan mertek megtenni: a retróhullámot meglovagolva újra kazettás rádiót...","id":"20181116_crosley_kazettas_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1454cf-6d71-4dfd-8f39-3db492029c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2a8403-43cb-4b09-89fd-36f882612708","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_crosley_kazettas_radio","timestamp":"2018. november. 16. 20:03","title":"Nem találunk szavakat: újra kapható lesz a kazettás rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","shortLead":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","id":"20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196743b5-3b96-44a0-9646-137f7ba649a2","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","timestamp":"2018. november. 16. 08:09","title":"A Ripost megtalálta Gyurcsányt a Gruevszki-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű többségi tulajdonát, apportálja a Kall Ingredients Kft.-vel szemben fennálló követeléseket, és értékesíti médiavállalkozásait – utóbbiak most indulhatnak el Liszkay Gábor és Vaszily Miklós alapítványa felé, mely a kormányhoz közel álló televíziókat és rádiókat olvasztja magába.","shortLead":"Az igazgatóság csütörtöki határozatával az OPUS Global Nyrt. megszerzi a Mészáros Építőipari Holding és a Mátrai Erőmű...","id":"20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df23b2cc-4f05-44d1-9dd2-224be5467efc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_3_milliardot_keresett_Meszaros_azzal_hogy_egyik_zsebebol_a_masikba_tette_a_Mediaworksot","timestamp":"2018. november. 16. 10:44","title":"3 milliárdot keresett Mészáros azzal, hogy egyik zsebéből a másikba tette a Mediaworksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]