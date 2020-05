Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható.","shortLead":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak...","id":"20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d35a6-01df-454a-bccd-ca394a88d921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 25. 08:33","title":"Szabad szemmel is látni lehet, ahogy a Nap felé száguld egy üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","shortLead":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","id":"20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009de3a-0a65-462f-8628-e780fc5ea9ff","keywords":null,"link":"/elet/20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","timestamp":"2020. május. 26. 09:05","title":"A gendernormákat felrúgva jelentkezett be a Zoomon egy afrikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","shortLead":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","id":"20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9bd11f-f0fb-419c-9a5f-b7bd796676df","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 25. 08:28","title":"Az ország egész területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","shortLead":"A Mol leányvállalata által gyártott fertőtlenítőből kórházaknak, állami és önkormányzati intézményeknek is jutott.","id":"20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f623411a-7db8-4ceb-b31a-b2b607d701a8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_fertotlenitoszer_fertotlenito_mol_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 26. 11:56","title":"Már 2 millió liter fertőtlenítőt szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee4e1be-b036-420d-a9f0-746761e638ab","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Jövőre készül el a BMW X5-ének hidrogén-üzemanyagcellás változata, a BMW i Hydrogen NEXT. A jármű hatótávolsága 500 kilométer, s ha elég gyorsan nő az üzemanyag-töltőállomások száma és elérhetővé válik a megfizethető „zöld” hidrogén, akkor már 2025-ben megjelenhetnek a szalonokban a német gyártó kereskedelmi forgalomba kerülő üzemanyagcellás járművei.","shortLead":"Jövőre készül el a BMW X5-ének hidrogén-üzemanyagcellás változata, a BMW i Hydrogen NEXT. A jármű hatótávolsága 500...","id":"20200526_uzemanyagcellas_bmw_x5_i_hydrogen_next_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee4e1be-b036-420d-a9f0-746761e638ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34b7c51-4a84-4224-95c0-3cd3f76b6d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_uzemanyagcellas_bmw_x5_i_hydrogen_next_megjelenes","timestamp":"2020. május. 26. 20:33","title":"Öt éven belül a szalonokban lehet az üzemanyagcellás BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","shortLead":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","id":"20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cbb77a-075f-4fe0-b589-fa413f4f9296","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","timestamp":"2020. május. 26. 10:11","title":"Csődöt jelentett egy magyar utazási iroda a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a telefonnak. Azonban késni fog ez a modell is, akárcsak a Pixel 5.","shortLead":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a...","id":"20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb8b766-130a-48c2-887a-056c8e40dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","timestamp":"2020. május. 25. 14:03","title":"Már biztosnak tűnik, hogy késni fognak a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják kutatók.","shortLead":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják...","id":"202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88c68-ecc3-49e5-88e6-c2df9737c6e1","keywords":null,"link":"/360/202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","timestamp":"2020. május. 25. 15:00","title":"Átalakul az élet, ha irodában dolgozik, ezekre számíthat mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]