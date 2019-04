A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral szerelt, hegyomlásnyi kabrióval közlekedni. De vannak olyanok, akik a nyitott tetős arisztokrata életérzésért cserébe simán bevállalják a polgárpukkasztást is.

90 millió forint nem kevés pénz. Egy ilyen, szabad szemmel már igen jól látható összegért cserébe a fővárosban akár egy rózsadombi lakást is kaphatunk, vidéken pedig egy méretes családi ház is kijön. Amennyiben autóvásárlásban gondolkodunk, akkor 90 millióba akár 20 fapados Suzuki Vitara, vagy 4-5 jól felszerelt prémium járgány is belefér.

Akadnak azonban olyan tehetős vásárlók, akik ennyi pénzből egyetlen autót vásárolnak. Cserébe viszont elvárják, hogy az a négykerekű kimaxolja a presztízst, a lehető legjobb minőségű legyen, és úgy hasítsa a levegőt, mint a puskából kilőtt golyó.

Valami ilyesmi a Bentley Continental GT Convertible, melyből volt szerencsénk kipróbálni az országba beérkezett első, stílusosan brit rendszámos, de szerencsére balkormányos példányt. A galériát ezúttal érdemes kiemelt figyelemmel szemlélni, érthető okokból az átlagnál többet exponáltunk.

© László Ferenc

Brit-német Góliát

A 90-es évek végén komoly átrendeződésnek lehettünk tanúi a luxusautók piacán. Ekkor történt meg, hogy az 1906-ban alapított brit Rolls-Royce márka a német BMW tulajdonába került, ezzel párhuzamosan pedig az 1919-es keltezésű ugyancsak brit Bentley beolvadt a szintén német Volkswagenbe. A germanizáció szerencsére csak a lemezek alatti technikát érintette, vagyis mindkét patinás angol márka központja maradt az Egyesült Királyságban, és a formaterv, illetve a minőségi elvárás is a régi.

A Bentley néhány évvel a tulajdonosváltás után, 2003-ban dobta piacra az első Continental GT-t, egy hamisítatlan Grand Tourer kategóriás modellt, mely kecses sportkocsinak kevésbé, minden földi jóval teletömött luxuskupénak annál inkább volt mondható. És ez így van most, 2019-ben is, amikor már itt a típus harmadik generációja, annak is nyitható tetős Convertible kivitele.

© László Ferenc

A 4,85 méter hosszú, illetve 1,39 méter magas újdonság továbbra sem mondható atlétikus alkatnak, viszont az elődeinél mindenképpen könnyebben emészthető a dizájnja. És maga az autó is könnyebb lett, ami annak következménye, hogy a legújabb generáció már arra az MSB platformra épül, amelyre a Porsche Panamera. Drasztikus fogyásra azért ne számítsunk, ugyanis a 85 kilogrammos mínusz után még mindig 2250 kilós a kupé, a kabrió pedig 2414 kilogrammot nyom a mérlegen.

A tengelytáv több mint 10 centiméterrel gyarapodott, ami egyrészt a kocsi arányaira, másrészt az utastér méreteire is jó hatást gyakorolt. Ettől persze a Conti GT még mindig 2+2 üléses, így aki hasonló életérzésű, de hátul is fejedelmi helykínálatú kocsira vágyik, az még mindig az 5,29 méter hosszú Rolls-Royce Dawnnal jár jobban.

A szépség megítélése meglehetősen szubjektív dolog. Van, akiket kiábrándít a hatalmas hűtőrács és a négy békaszem látványa, másoknak viszont első látásra szerelem az új Bentley.

© László Ferenc

Csak a Napot nem tudja bekapcsolni

A hétféle színben rendelhető vászontető négy rétege gondoskodik arról, hogy rossz idő esetén vagy télen a kabrió Continental GT-ben közel olyan zajkomfortot kapjunk, mint a keménytetős kupéban helyet foglalva. A tetőnyitás és -csukás rendkívül egyszerű, csak meg kell nyomni a középkonzolon egy gombot, és a folyamat kevesebb mint 20 másodperc alatt lezajlik. És ehhez még meg sem kell állnunk, elég 50 km/h alá csökkenteni a tempót.

A hátsó ülések fölé pillanatok alatt beapplikálható szélterelő háló remek munkát végez, így felhúzott ablakok mellett még autópályás tempó esetén sem kellemetlen a kabriózás, sőt! Ilyenkor persze már jól hallható a szélzaj, de semmi akadálya annak, hogy sofőr és utasa megtárgyalja egymással a legfrissebb tőzsdei eseményeket, vagy a hétvégi golfkupa eredményeit. A 358 literes csomagtartóban pedig még a golfszett is kényelmesen elfér.

Orkán erejű széltől sem kell tartani az utastérben, és ha süt a nap, akkor akár a hideg sem akadálya a nyitott tetős kocsikázásnak. A normál fűtés az átlagnál gyorsabban indít és erősebb, az ülés- és kartámlafűtés nagyon kellemes, ezen kívül pedig még három fokozatban állítható nyakfűtést is kapunk. A sálat nyugodtan otthon lehet hagyni, viszont nyáron a naptejről és valamilyen stílusos fejfedőről azért illik gondoskodni.

© László Ferenc

Minőségi kérdés

"Van benne anyag" – sejlik fel bennünk az elcsépelt mondás rögtön, ahogy kinyitjuk az ajtót. Olyan érzésünk van, mintha márványból lenne a csukást követően villanymotorok által finoman a végső pozíciójába mozgatott nyílászáró. Ha márványt nem is, de fémet, fát és bőrt bőven felfedezhetünk az esetünkben világosra hangolt utastérben.

Crewe-ban, a Bentley főhadiszállásán minden egyes Continental GT-hez mintegy 10 négyzetméternyi fát használnak fel, mindent eláraszt a finom illatú, rendkívül vastag és finom tapintású bőr, a műanyag fröccsöntő-munkások pedig feltételezéseink szerint munkanélkülivé váltak a környéken.



Ha tüzetesen, extra közelről szemléljük a különböző felületeket, itt-ott lehelletnyi pontatlanságokra lehetünk figyelmesek, ezek azonban nemhogy nem zavaróak, hanem tudatják az igényes vásárlóval, hogy ennek a Bentley-nek tényleg mindene szorgos, és nem feltétlen robot-precizitású kézimunkával készült.

© László Ferenc

Az arisztokrata életérzés az utolsó négyzetmilliméterig biztosított, céltalan bazári hangulatkeltésnek nyoma sincs. Roppant ízlésesek a szolid Union Jack betétek és a gyár 100. születésnapjára utaló feliratok, és persze arra is mérget vehetünk, hogy a megfelelő összeg ellenében a gyárban akár a tulaj saját nevét is belegravírozzák a kívánt alkatrészekbe.

Az utastér felső részét és a középkonzolt csillogóan lakkozott fa borítja. A műszerfalon alaphelyzetben csak a kormány mögötti digitális műszeregység "rondít bele" a gyönyörűen ívelt nemes és természetes anyagba. De a motor beindítását követően középről előfordul a 12,3 colos érintőkijelző, és gombnyomásra további 120 fokot fordulva akár három analóg műszer is elviheti a színházat. Ezek alatt pedig fixen ott egy további analóg időmérő szerkezet.

A nagyfelbontású kijelzőkön megjelenő grafikai elemek mindenhol felettébb igényesek, és szerencsére egyetlen pillanatra sem fordul meg a fejünkben, hogy "végülis csak egy nagyon drága VW-ben ülünk". Adott az Apple CarPlay és a wifi hotspot, valamint vezeték nélküli telefontöltőt, szélvédőre vetítőt HUD-ot és éjjellátót is kapunk.



A tesztautóban a legdrágább, 2200 W-os, 18 hangszórós Naim hifi várt, de komolyabb összeget tennénk arra, hogy az ennél olcsóbb két másik típusú gyári hangrendszerben sem sok kivetnivalót lehet találni.

A kékvérűség és a high-tech remek egyvelege uralkodik a Conti GT-ben, mindenféle elavult, poros múltba visszarévedés nélkül. Nagyon vékony jég ez, a Bentleynek viszont sikerült megoldani a feladatot.

© László Ferenc

© László Ferenc

Erőmű

A hosszú motorháztető alatti rengeteg helyet mind kitölti a gigantikus motor. W elrendezésben 12 hengerben mozognak fel-alá a dugattyúk, és biztos ami biztos alapon még két turbó is megfújja a 6 literes egységet. A végeredmény 635 lóerő és 900 Nm. És ami a leginkább megdöbbentő, hogy a csúcsnyomaték már 1350-as percenkénti fordulatszámtól lehívható.

A 0-100-as sprint 3,8 másodpercig tart, ami 0,1-del rosszabb a kupé értékénél, a végsebesség viszont mindkét esetben 333 km/h – hatodik fokozatban. És mindezt egy 2,4 tonnánál nehezebb luxustárgy produkálja. Alaphelyzetben bársonyos sokhengeres motorhang mellett, Sport módra kapcsolva pedig előjönnek a hörgések, visszadurrogások is. De nem ám bárdolatlan AMG-módon, hanem fehér kesztyűben és ezüsttálcán tálalt, elegánsan sportos formában.

© László Ferenc

Alapáras az összkerékhajtás, amitől szerencsére nem válik unalmas sínautóva a hatalmas Bentley. Nem, mert az erő alaphelyzetben a hátsó 22 colos kerekekre érkezik meg, és ha azok már túl sokat rakoncátlankodnak, csak akkor jön meg a hajtás előre. Természetesen ettől sem lesz kanyarvadász élményautó a Conti GT, de jó érzés tudni, hogy némi játékosság adott esetben bármikor kicsikarható a szigorú brit úrból.

Az erő most először egy nyolcfokozatú, duplakuplungos ZF automataváltón keresztül támadja a kerekeket, ami egy hatfokozatú egységet vált a sorban. Az iszonyatos igénybevételre méretezett váltó finoman, ha nem is elképesztően gyorsan, de azért késlekedés nélkül végzi a feladatát. Alapáras a háromkamrás légrugós futómű, melynek magassága négy fokozatban állítható, és amely tapasztalataink szerint igen jó hatásfokkal simítja ki a kritikán aluli minőségű hazai utak ráncait.

© László Ferenc

Ha a gyártó által megadott, WLTP-szabványú fogyasztás 14,8 liter 100 kilométerenként, akkor könnyen kikövetkeztethető, hogy a gyakorlatban igen nehéz 18-20 liter alá csökkenteni a motor szomját. A 90 literes üzemanyagtartály rohamos mértékben apad, még akkor is, ha részterhelés mellett alig 20 milliszekundum alatt lekapcsol 4 henger, és már "csak" 8 üzemel.

Mellékesen nemrég jelentették be a típus V8-as motorral szerelt kivitelét. Ennek 4 literes biturbó erőforrása 550 lóerős és 770 Nm nyomatékú, ami még mindig 4-4,1 másodperces 0-100-as szintidőt, illetve 318 km/h végsebességet biztosít.

© László Ferenc

Konklúzió

+ : makulátlan minőség, finom részletmegoldások, remek kabriós életérzés, lehengerlő teljesítmény, modern technológiák. –: nagy tömeg, magas fogyasztás és károsanyag-kibocsátás, a legtöbbünk számára csak álom marad.

A Bentley Continental GT Convertible egy semmi máshoz sem hasonlítható kékvérű kabrió, ami sikerrel társítja egymással a brit hagyományokat és a legújabb német technológiákat. Az árcédulán olvasható összeg sokkolóan magas, de azt kell mondanunk, hogy összhangban van az autó kézimunkás minőségével, aprólékosan kidolgozott részletmegoldásaival és lehengerlő menetteljesítményével.

Bár sikerült faragni a tömegen, örömmel fogadnánk, ha az új Conti GT további néhány 100 kilogrammal könnyebb lenne. Az egekben lévő fogyasztással ezekben a körökben nem illik foglalkozni, az pedig nyílt titok, hogy a mögöttes konszernnek jó néhány hibrid és elektromos autót el kell adnia ahhoz, hogy flotta szinten balanszolni tudja a Bentley sokkoló CO2-kibocsátását.

És igen, az ilyen és ehhez hasonló luxusautók iránt nemcsak világszerte, hanem hazánkban is jelentős érdeklődés mutatkozik. A nemrégiben megnyílt első magyar Bentley-szalon évente 15 autót kap a gyárból, de ennél többet is el tudna adni, ha emelnék a kvótát.

© László Ferenc

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.