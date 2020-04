Másfél éve van Magyarországon is Bentley-szalon, így annak a nagyjából 600 magyarnak, aki a százmilliós luxusautó szegmensben vadászik új járműre, már Bécsig sem kell elfáradnia egy ilyen kocsiért. A kereskedés persze jókora régiós területet is kiszolgál, miközben a márka európai központja mostanra Münchenben működik. A központ helyszíne már csak a Brexit miatt is stratégiai kérdés, mert így uniós főhadiszállása is maradt a patinás, egyébként a délnyugat-angliai Crewe-ban működő anyacégnek.

Képgaléria © D.P.

Mivel a budapesti kereskedés túl van az első teljes éven, már bőven vannak tapasztalataik. Például, hogy egy-egy ilyen, 80 milliós autót eladni sosem két perc, a vevőkkel 3-4 alkalommal is találkoznak, amíg megegyeznek a részletekben, és a beszélgetés – talán nem meglepő –, leginkább az anyagiak körül zajlik. A magyar kvótában évi 15 darab Bentley eladása szerepel, ami alapból simán teljesíthetőnek tűnik, ám most rendkívüli helyzet van mindenhol - itt is. Igaz, az első három hónapra már jutott öt autóátadás.

A vásárlók többsége gyakorló üzletember, ezért jellemzően lízingelik az autókat és nem is kell sokáig magyarázni, hogy egy Bentley áfája ugyan úgy visszaigényelhető, ha lízingelik, mint egy céges pickupnak. Persze egy ilyen luxusautóhoz kapcsolodó egyébként hétköznapi dolgok, mint a casco sem egyszerű kérdés, mert nem nagyon akarja bevállalni egyik cég sem, pedig itt nem apró pénz az éves díj, hanem milliós tételről beszélhetünk.

Képgaléra © D.P.

Más kérdés, hogy amikor mindenben sikerült megállapodni, jön az újabb próbatétel: várni a nagyjából 80 milliós luxusautóra. Van, hogy alig 4 hónapot, például a Bentley Bentayga esetében, ami hamarabb megérkezik, mintha egy Skoda Kodiaqot rendeltünk volna. A Continental GT, GTS viszont már keményebb dió, 12 hónap a várakozási idő, 220-230 ezer euró ide vagy oda. Ja, és ha már ár: itt a csúcs az általunk is kipróbált Flying Spur, a maga 250 ezer eurós nettójával.

© D.P.

Sir Flying

A Bentley-k a mai autóipari sztenderdekhez képest eleve igen komoly kivételek, mert nagyon hosszú modellciklusokkal futnak. 14 évente jön egy-egy generációváltás, ezen belül pedig 7-8 évente van egy facelift. A kínálatában most legfrissebb darab maga a csúcsmodell, a Flying Spur.

Az öt méternél is nagyobb limuzinokban kétségkívül megvan az a plusz, amit a szabadidőautók sosem fognak elérni: a génjeikben ott az autóipar évtizedes hagyománya, a klasszikus autódizájnerek, Zagatók, Bertonék, Ian Callumok munkássága.

© D.P.

A Flying Spur sugározza a technológiai modernitást, miközben ott van benne minden klasszikus. A hosszú motorháztető, a hatalmas szélvédő, a gigantikus utastér és a fejedelmi csomagtér az a tagolás, amit évtizedek írtak az autóiparban. A kocsi orrán a „Flying B” a kiindulási pont, ami persze mára már önmagában extra: az emblémát távirányítóval is lehet mozgatni egy okostelefonszerű vezérlőről. De a hatalmas hűtőmaszk, a dupla lámpák, az ebédlőasztal méretű motortérfedél, a hosszú kocsitest mind bőségesen mért luxust jeleznek.

A Flying Spur mostani generációja 5,32 méteres, ami azonnal két parkolóhelyet igényel hosszában is. Viszont több mint elég ahhoz, hogy a kabintérben az utasok is az egójukhoz mért helyet kapjanak. A belső tér igényességét egyébként az egyes részletek kidolgozására fordított munkaórák száma jellemzi talán a legjobban. A Flyig Spurben példának okáért 350 darab egyedi kárpitelem van, és több mint három kilométernyi cérnát használnak ezek összeillesztéséhez, díszítéséhez. A csúcs a kormánykerék, amelyen ötméternyi cérnával fogják össze a bőrt, 168 keresztszemes öltéssel. Három és fél órát vesz igénybe egy ilyen darab varrása, de kétműszakos munka a luxusszedán üléseknek megvarrása is, ami minimum 12 óra, mert 5103 különálló öltés van rajta.

Végtelen lóerők

Minden évben a legnagyobb prémiumgyártók is bejelentik: vége a 12 hengeres autók korszakának, megfojtották őket az európai szabályozók. Lehet, hogy hamarosan tényleg itt ez a korszak, de a Bentley Flying Spur 6.0 literes W12-es duplaturbós motorját korántsem sikerült megfojtani. A 635 lóerővel és 900 Nm motorral a 0-100 km/h hivatalosan mindössze 3,8 másodperc, és 333 km/h-s a végsebessége, miközben az a legdurvább az egészben, hogy ez utóbbit észre sem veszik senki az utastérben. Ez a 12 henger nem üvölt, csak irdatlanul tol meg húz az összkerékhajtás révén, nincs ellenfele a közutakon. Igaz, egy kiadósabb rohanás után olyan hőt termel a 12 henger, hogy bélszint lehetne sütni a géptetőn.

© D.P.

A kocsi alatt a legúribb felfüggesztés dolgozik, a háromlégkamrás csillapítás még a magyar úthibákkal is képes némán szembenézni. Autópályára merészkedni a Flying Spurrel – ez maga a kiteljesedés. És tulajdonképpen a forgalom több szereplője számára is élmény egy ilyen autó megjelenése.

Ha a termék kulturális kontextusán túl csak benne lévő szakértelmet vesszük, a folyamatos rácsodálkozás marad arra, mire képes. Lényegében semmilyen bálnaszerű "zseléssége" nincs: a futómű, a kormányzás, és főleg az irdatlan motor karaktere nagyon élénk.

A menetmódok közt van persze komfort és sport is, de leginkább a „B-jelű” az adekvát, ami nem más, mint a Bentley saját beállítása a kocsihoz. Határozott, de mégis kényelmes. 600 kilométernyi autózásra elég is az a 90 liter üzemanyag, ami a tankba fér. És a fogyasztáson igazán nehéz lehet spórolni; nálunk 19 liter/100 kilométerre jött ki.

Három szereplő

Ebben a szegmensben a Bentley mellett még a Mercedes-Maybach és a Rolls-Royce van jelen hasonló termékekkel. A Maybach – ami néha Mercedes-Maybach – eladásait nem lehet pontosan látni, mert a Mercedes S-osztállyal együtt számolják. A Rolls-Royce évente ötezer autót értékesít. A csúcsmodellek, mint a Flying Spur vagy a Rolls-Royce Phantom a tizedét adhatják az eladásoknak, a presztízsnek viszont a nagyobb részét. Jelenleg nagyjából 300 regisztrált magyar bentleys alkotja a márka hazai közösségét, de az autók nagyrésze oldtimer, és úgy 50 olyan lehet, amelyik valóban pár éves csodán viseli a patinás angol márka jelét.

