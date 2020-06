Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4cc822-11c0-4884-8c32-6eee25318fb4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sínekre dőlt fának hajtott egy Intercity vonat Németországban, az utasokat evakuálni kellett.","shortLead":"Sínekre dőlt fának hajtott egy Intercity vonat Németországban, az utasokat evakuálni kellett.","id":"20200607_Ego_sinre_dolt_fanak_hajtott_egy_nemet_intercity_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4cc822-11c0-4884-8c32-6eee25318fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdcc8ea-ee99-4a89-9992-94b694d0d9b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Ego_sinre_dolt_fanak_hajtott_egy_nemet_intercity_vonat","timestamp":"2020. június. 07. 07:40","title":"Égő, sínre dőlt fának hajtott egy német intercity vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket, tárgyakat, ráadásul mindezt valós időben tehetjük.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket...","id":"20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6fd5e-5a22-40c6-8448-564fc108f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","timestamp":"2020. június. 07. 10:03","title":"Így effektezheti valós időben iPhone-os videóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f4a6b6-52a7-42eb-b32e-c21c6b80b43d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói tetten értek két magyar és egy szerb állampolgárságú férfit Tordason, a tőlük lefoglalt anyagokból minimum 100-150 kilogramm amfetamint tudtak volna előállítani - közölte a police.hu.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói tetten értek két magyar és egy szerb...","id":"20200606_300_millios_drogfogas_Tordason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4a6b6-52a7-42eb-b32e-c21c6b80b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b45951-49a0-4d12-8a6b-73b30e6513c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_300_millios_drogfogas_Tordason","timestamp":"2020. június. 06. 14:40","title":"300 milliós drogfogás Tordason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","shortLead":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","id":"20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbd8e83-df96-401d-80b1-154ca72e5d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","timestamp":"2020. június. 06. 16:41","title":"30 fok körüli meleg is lehet holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739d6246-c13c-4d46-a37b-77f9bdc80c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A sofőr nem volt képes végigmenni az egyenes úton, 65-tel.”","shortLead":"„A sofőr nem volt képes végigmenni az egyenes úton, 65-tel.”","id":"20200607_A_rendorseg_is_finoman_odaszurt_a_sofornek_aki_osszetorte_a_McLarenjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739d6246-c13c-4d46-a37b-77f9bdc80c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f16592-7f38-4958-a00b-d960ff67293f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_A_rendorseg_is_finoman_odaszurt_a_sofornek_aki_osszetorte_a_McLarenjet","timestamp":"2020. június. 07. 20:45","title":"A rendőrség is finoman odaszúrt a sofőrnek, aki összetörte a McLarenjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","shortLead":"Az ország középső felén valószínű zivatar.","id":"20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213bc641-4886-4f68-9416-7fe89c188524","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Jegesovel_viharos_szellel_kisert_meleg_nyari_ido_lesz","timestamp":"2020. június. 07. 11:12","title":"Jégesővel, viharos széllel kísért, meleg, nyári idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is megtalálták.","shortLead":"A nagyobb oxigénfelvétellel járó, testet átmozgató edzés jó hatással van az agyra. Amerikai kutatók a magyarázatot is...","id":"20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e13d7c-cffc-4fa3-ae7c-e68a781ed93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c421aa71-3652-4f09-a28b-30d0bafbc1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_aerobik_testmozgas_hatasa_az_agyra_alzheimer_kor","timestamp":"2020. június. 06. 14:03","title":"Tart az Alzheimer-kórtól? Akkor ne féljen a testmozgástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]