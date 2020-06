Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","shortLead":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","id":"20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ec48dd-7e5e-43a7-a7e6-d2fcc9502a82","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","timestamp":"2020. június. 17. 16:59","title":"Októberben játssza Eb-pótselejtezőjét a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték is erre.","shortLead":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték...","id":"20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d561465-74d6-4dd9-a052-ad650d63bb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","timestamp":"2020. június. 16. 10:03","title":"A OnePlus meglepetése lehet egy új vezeték nélküli füles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","shortLead":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","id":"20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf9ae6-f9b0-47c0-9ab5-dd17a261305d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","timestamp":"2020. június. 17. 09:24","title":"Íme a teljesen új Citroën C4, amiből tisztán elektromos változat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz Budapest Facebook-oldal kezelői azt állítják: az oldal szerkesztőjének nem tűnt fel, hogy az elmúlt évtizedek egyik legismertebb fényképén cserélték ki Karácsony Gergelyre Szálasi Ferencet.","shortLead":"A Fidesz Budapest Facebook-oldal kezelői azt állítják: az oldal szerkesztőjének nem tűnt fel, hogy az elmúlt évtizedek...","id":"20200617_fidesz_szalasi_karacsony_lanchid_fenykep_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0074ed6b-9838-4def-8c35-8989bdf643f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_fidesz_szalasi_karacsony_lanchid_fenykep_facebook","timestamp":"2020. június. 17. 16:48","title":"Fidesz: Nem vette észre a szerkesztő, hogy Szálasi helyére montírozták Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4899be-2944-45c5-ac97-3af595936de9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszavazta az örökbefogadás könnyítését és a kötelező tanfolyam eltörlését a Parlament. Előtte azonban aktivisták, örökbe fogadó szülők, gyerekek és szakemberek plüssállatokkal tiltakoztak a módosítás ellen Kossuth téren.","shortLead":"Megszavazta az örökbefogadás könnyítését és a kötelező tanfolyam eltörlését a Parlament. Előtte azonban aktivisták...","id":"20200616_orokbefogadas_kossuth_ter_demonstracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be4899be-2944-45c5-ac97-3af595936de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b0cd7-7721-40d1-8518-2616c387275f","keywords":null,"link":"/elet/20200616_orokbefogadas_kossuth_ter_demonstracio","timestamp":"2020. június. 16. 15:30","title":"Rendőröket hívtak a plüssállatok Kossuth téri demonstrációjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","shortLead":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","id":"20200616_PET_palack_szentkiralyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a97f5-dd7a-47f2-bf03-a8b0a5870a06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_PET_palack_szentkiralyi","timestamp":"2020. június. 16. 12:21","title":"Betétdíjasok lehetnek a PET-palackok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A biztonsági rés már kilenc éve ismert volt a cég számára, mégsem lépett.","shortLead":"A biztonsági rés már kilenc éve ismert volt a cég számára, mégsem lépett.","id":"20200616_birsa_DIGI_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da24527e-d8e7-4bc5-be45-255eaebd56e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_birsa_DIGI_adatok","timestamp":"2020. június. 16. 12:24","title":"Kikerültek az ügyfelek adatai, százmillió forintos bírságot kapott a DIGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","shortLead":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","id":"20200618_utcamacska_bob_james_bowen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510552b-da8e-48c7-a58a-4a4ab926bb0e","keywords":null,"link":"/elet/20200618_utcamacska_bob_james_bowen","timestamp":"2020. június. 18. 05:36","title":"Elpusztult a világ leghíresebb kóbor macskája, Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]