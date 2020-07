Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új iPhone dobozába.","shortLead":"Még az is lehet, hogy valósággá válik egy hetek óta keringő pletyka, és az Apple tényleg nem tesz majd töltőt az új...","id":"20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8a17c8-6b10-4c51-91b4-50e770193c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650e616-47a7-44c9-a2f3-f0b48548057e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_12_tolto_halozati_adapter","timestamp":"2020. július. 06. 08:03","title":"Az Apple elkezdte körbekérdezni az iPhone-osokat, mihez kezdenek a régi mobiltöltőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","shortLead":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","id":"20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255eb1b-52b7-4d40-be33-f32b954abe22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","timestamp":"2020. július. 05. 16:10","title":"Több mint tízezer éves okkerbányára bukkantak a víz alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf617f5-670d-4f90-9431-e35a68cadea5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vadászbalesetről értesült a 444.","shortLead":"Súlyos vadászbalesetről értesült a 444.","id":"20200705_Fejbe_lottek_egy_erdeszt_Nagyborzsonyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bf617f5-670d-4f90-9431-e35a68cadea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647b1004-642f-4038-839e-091d38907476","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Fejbe_lottek_egy_erdeszt_Nagyborzsonyben","timestamp":"2020. július. 05. 20:15","title":"Fejbe lőttek egy erdészt Nagybörzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","shortLead":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","id":"20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab434ab-98a0-4c40-b68e-976dbdb07e3e","keywords":null,"link":"/elet/20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","timestamp":"2020. július. 05. 17:08","title":"II. Erzsébet trónján pózolt Jeffrey Epstein barátnője és Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli vásárlásokat.","shortLead":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli...","id":"20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5a8b49-3af1-4573-8955-a205a309b149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. július. 06. 10:33","title":"Ártatlan játéknak tűnt, 1,8 millió forintnyi pénzt költött egy 11 éves kislány a Robloxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós csevegő.","shortLead":"A Microsoft videóban üzente meg a leendő felhasználóknak, milyen is lesz a privát használatra szánt Teams videós...","id":"20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724460c1-4bd9-4283-8c6c-04f7cf575b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de0e53d-d04d-4cd9-800e-543ab7a2148c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_microsoft_teams_privat_for_home_privat_felhasznalok_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:03","title":"A Microsoft megmutatta, milyen a Teams otthonra szánt verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","shortLead":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","id":"20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f008889-f428-4f18-b2b9-1d8865d34877","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","timestamp":"2020. július. 05. 16:19","title":"Fán akadt egy siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","shortLead":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","id":"20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5160cf-e845-4621-a737-9a0f9941fc51","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 05. 16:43","title":"Közelebb a bajnoki címhez a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]