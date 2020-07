Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","shortLead":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","id":"20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58567020-1926-4c0b-b06b-b01938fc5cb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","timestamp":"2020. július. 09. 18:01","title":"Hétfőtől újra lehet vonatozni Szob és Nagymaros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most hirdettek kivitelezőt. ","shortLead":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most...","id":"20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd791e8-21a3-4d03-9646-d1e214b39a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Startol a kerékpárút nélküli kerékpáros túraközpont építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","shortLead":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","id":"20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3624c2-a469-4f78-99c5-a075e5d3ddca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","timestamp":"2020. július. 08. 14:39","title":"Magyarországon a teljesen új Toyota Yaris, gyorsan beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint ez csak a szélesebb körű tesztelés miatt van.","shortLead":"Trump szerint ez csak a szélesebb körű tesztelés miatt van.","id":"20200710_Rekordot_dontott_a_koronavirus_Amerikaban_egy_nap_alatt_64_ezer_uj_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d3d88e-ccb9-4adf-9001-bd8320f28651","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_Rekordot_dontott_a_koronavirus_Amerikaban_egy_nap_alatt_64_ezer_uj_fertozott","timestamp":"2020. július. 10. 06:25","title":"Rekordot döntött a koronavírus Amerikában: egy nap alatt 64 ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","shortLead":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","id":"20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9625ad-cee9-4608-bc75-5ca1cd8205aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","timestamp":"2020. július. 09. 09:01","title":"A beruházó szerint csak egy hangos kisebbség tiltakozik a tatai luxusszálló ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra pedig „nemcsak baloldaliaknak” szólna ezután.","shortLead":"A 168 Óra pedig „nemcsak baloldaliaknak” szólna ezután.","id":"20200710_Megvette_a_Pesti_Hirlapot_a_Brit_Media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877f5c2f-4544-420d-a3f0-ed4e0d545445","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Megvette_a_Pesti_Hirlapot_a_Brit_Media","timestamp":"2020. július. 10. 09:08","title":"Megvette a Pesti Hírlapot a Brit Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","shortLead":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","id":"20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a491ae-2d08-4764-90b4-49ff3fe28a7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","timestamp":"2020. július. 09. 18:21","title":"Holtan találták meg Szöul eltűnt polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]