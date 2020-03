Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra vonatkozik.
2020. március. 02. 18:06
Koronavírus: a Ryanair is megvágja az olaszországi járatait

","shortLead":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány.
2020. március. 01. 20:44
Három zónára osztották fel Olaszországot, hogy megfékezzék a koronavírust ","shortLead":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t vagy androidos készüléket választ. Meglepő, hogy egy cég ilyen környezetben gondolja úgy, windowsos telefonnal rukkolna ki.
2020. március. 02. 13:03
Ezt nem láttuk jönni: új windowsos telefon kerülhet piacra Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.
2020. március. 02. 15:15
Koronavírus: egyre többen hívják poénból az ingyenes zöld számot Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban, abban hogy ne okozzanak balesetet, felesleges forgalmi torlódást.
2020. március. 01. 20:03
Kísérlet robotokkal: nincs egyetlen vezér, mindegyik robot maga dönt

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.
2020. március. 02. 10:17
Akár 500 milliárd forintba is kerülhet az 5-ös metró

Hogyan tanulták meg az emberek képzeletben előre látni olyan események láncolatát, amelyek még nem következtek be? – többek között e kérdésre is választ ad Daniel Gilbert pszichológiaprofesszor. Részlet a Rábukkanni a boldogságra című könyvből.
2020. március. 01. 19:15
Agyunk mely részével látunk bele a jövőbe? Mindenki élőben követheti az eseményeket.
2020. március. 03. 11:21
Indulhat a show: gólya landolt a bekamerázott gemenci fészekben