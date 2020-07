Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8436d28-34ad-426d-bffd-af8071631df1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Videoklip készült Iggy Pop 1977-es Passenger című dalához, amely a „punk keresztapjának” talán legismertebb és legkedveltebb száma.\r

\r

","shortLead":"Videoklip készült Iggy Pop 1977-es Passenger című dalához, amely a „punk keresztapjának” talán legismertebb és...","id":"20200710_Meg_Iggy_Pop_is_alig_hiszi_el_hogy_eddig_nem_volt_klipje_a_legnagyobb_slagerenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8436d28-34ad-426d-bffd-af8071631df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd131327-62a2-4cef-a15d-4f12f828aa28","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Meg_Iggy_Pop_is_alig_hiszi_el_hogy_eddig_nem_volt_klipje_a_legnagyobb_slagerenek","timestamp":"2020. július. 10. 11:41","title":"Még Iggy Pop is alig hiszi el, hogy eddig nem volt klipje a legnagyobb slágerének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Elsőként Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f1b90f-25b3-48ed-b96e-cff5b33ce34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3938572-c2d0-4da2-bc98-4bceff813c4a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200709_Barmit_leemelhetek_a_polcrol_de_az_a_ket_konyv_tilos","timestamp":"2020. július. 09. 13:15","title":"Bármit leemelhetek a polcról, de az a két könyv tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","shortLead":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","id":"20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c459f9d-b2ed-4945-9686-cfa13c7a5773","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 08. 20:57","title":"Merkel: Akkor is szóvá tesszük a jogállamiság csorbulását, ha Orbán Viktorról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs rendszerét, az Android 11-et.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs...","id":"20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022359a-2c93-4584-90e3-fbe839e470d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","timestamp":"2020. július. 08. 19:03","title":"Videó buktatta le a Google-t, mikor teszi közzé az Android 11 végleges változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","shortLead":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","id":"20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8f098-fa12-4ecc-98f0-f656a882fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","timestamp":"2020. július. 09. 05:38","title":"Allergia elleni orrsprayben találtak koronavírus kezelésére alkalmas hatóanyagot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41201f3-6b2e-4fe0-a359-a023adbb7a29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél éve még arról volt szó, hogy az ötödik évaddal zárul a sorozat. Most a Netflix közölte, hogy mégis elkészül a hatodik.","shortLead":"Fél éve még arról volt szó, hogy az ötödik évaddal zárul a sorozat. Most a Netflix közölte, hogy mégis elkészül...","id":"20200709_the_crown_a_korona_netflix_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c41201f3-6b2e-4fe0-a359-a023adbb7a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62587f1-9c8e-450d-9f04-788aef076cc1","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_the_crown_a_korona_netflix_sorozat","timestamp":"2020. július. 09. 20:53","title":"Meggondolták magukat a The Crown készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely a kerületekre bízná az Airbnb korlátozását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony Gergely a kerületekre bízná az Airbnb korlátozását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200710_Radar360_Korulottunk_kering_a_virus_korlatozasok_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9ae165-5ded-4648-a880-33d02612c8fe","keywords":null,"link":"/360/20200710_Radar360_Korulottunk_kering_a_virus_korlatozasok_johetnek","timestamp":"2020. július. 10. 07:43","title":"Radar360: Körülöttünk kering a vírus, korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műanyag palackok és nejlonzacskók helyett szájmaszkokat és latex kesztyűket mos partra idén a víz. Több üzletben és vendéglátó-helyiségben a fertőzésveszély miatt először nem engedték, hogy saját zsákba, dobozba vásároljunk. A koronavírus-járvány felforgatta azt, ahogy az egyszer használatos műanyagokra gondolunk. De búcsút mondtunk a csomagolás- és műanyagmentes életnek?","shortLead":"Műanyag palackok és nejlonzacskók helyett szájmaszkokat és latex kesztyűket mos partra idén a víz. Több üzletben és...","id":"20200708_Felboritja_a_koronavirus_az_idei_muanyagmentes_juliust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa096719-8178-4c10-85da-69f529bd405f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Felboritja_a_koronavirus_az_idei_muanyagmentes_juliust","timestamp":"2020. július. 08. 20:00","title":"Felborítja a koronavírus az idei műanyagmentes júliust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]