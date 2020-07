Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú bocsánatkéréssel kommentált csak, de eközben zsarolásról, dollármilliós váltságdíjakról kerülnek ki állítólagos belső információk, és már az orosz titkosszolgálatot is összekapcsolták a történettel.","shortLead":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú...","id":"20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a3a82d-1844-409a-a78a-a6e34a6ce79e","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","timestamp":"2020. július. 27. 20:00","title":"A Gonosz Kft.-t sejtik a techvilág egyik legnagyobb zsarolása mögött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b77fc-cfe0-4534-b3e3-df56d861d16c","keywords":null,"link":"/360/20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","timestamp":"2020. július. 27. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámra figyelmeztet, Lázár János ma elnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","shortLead":"A szájmaszk is kötelező kellék lesz.","id":"20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c32a3a5-0769-482c-b227-6a621c6d53e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Csokkentett_letszammal_tavolsagtartassal_es_tavoktatassal_keszul_az_ELTE_az_oszre","timestamp":"2020. július. 27. 16:54","title":"Csökkentett létszámmal, távolságtartással és távoktatással készül az ELTE az őszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2f374b-4e0a-4dee-a6e4-db2a742cd816","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjmegtakarítás tizedét bárki kiveheti most - így döntött a chilei parlament. Az alapkezelő irodái előtt óriási sorok alakultak ki.","shortLead":"A nyugdíjmegtakarítás tizedét bárki kiveheti most - így döntött a chilei parlament. Az alapkezelő irodái előtt óriási...","id":"20200728_nyugdij_chile_valsag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f2f374b-4e0a-4dee-a6e4-db2a742cd816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d6bb7-38cd-41cc-a422-1cff7de51497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_nyugdij_chile_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 06:05","title":"A nyugdíjra félretett pénzt adják ki Chilében a válságkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d76544-bdf6-4508-890d-4b2311e095b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászol az együttes. ","shortLead":"Gyászol az együttes. ","id":"20200728_Meghalt_Biro_Adam_a_Kozmix_gitarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d76544-bdf6-4508-890d-4b2311e095b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1087d1a9-4742-4f02-90cd-e09c2470e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Meghalt_Biro_Adam_a_Kozmix_gitarosa","timestamp":"2020. július. 28. 10:39","title":"Meghalt Bíró Ádám, a Kozmix gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy indiai szoftvermérnök annyira nehezen viselte, hogy kirúgták a munkahelyéről, hogy úgy döntött: a cég adatbázisába betörve olyan galibát csinál, amit csak ő tud helyrehozni.","shortLead":"Egy indiai szoftvermérnök annyira nehezen viselte, hogy kirúgták a munkahelyéről, hogy úgy döntött: a cég adatbázisába...","id":"20200727_hacker_szoftvermernok_informatikus_adatbazis_munkanelkuli_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9feb3411-7920-47a8-b3f7-2516b7f633f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_hacker_szoftvermernok_informatikus_adatbazis_munkanelkuli_india","timestamp":"2020. július. 27. 08:33","title":"Meghackelte a céget a kirúgott informatikus, hogy visszaszerezze az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360...","id":"20200728_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade90112-0323-4ede-be0c-f0859f762b16","keywords":null,"link":"/360/20200728_Radar360","timestamp":"2020. július. 28. 08:00","title":"Radar360: Bajban a gazdaság, Mészárosnál szalmonellás volt a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]