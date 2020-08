Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cfcff7-a598-48cc-ae67-f162aa8bdf07","keywords":null,"link":"/360/20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:57","title":"Radar360: Milliók Demeter zenésztársának, kevés pénz a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az intenzív ápolásra szorult betegek utánkövetésére és rehabilitációjára márciusban kezdtek el protokollt kidolgozni az ország legnevesebb szakemberei. Egy-egy sokáig lélegeztetett beteget kivéve egyelőre nem tapasztaltak hosszabb távú, súlyosabb következményeket a koronavírusból gyógyultak egészségügyi állapotában. ","shortLead":"Az intenzív ápolásra szorult betegek utánkövetésére és rehabilitációjára márciusban kezdtek el protokollt kidolgozni...","id":"20200807_koronavirus_utankovetes_protokoll_maradando_hatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2839a7fa-5e9a-4e9e-976d-f5fd680b8d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_koronavirus_utankovetes_protokoll_maradando_hatasok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:30","title":"Már Magyarországon is vannak eredmények a koronavírus maradandó hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Hatan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200807_Koronavirus_24_uj_fertozott_ket_idos_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c384241-8188-4814-ba5d-6fea1b0e6abd","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Koronavirus_24_uj_fertozott_ket_idos_halott","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:35","title":"Koronavírus: 24 új fertőzött, két idős halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa20eca-bf86-45e6-8d36-876ff2089165","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Posta új, a Magyar Rockklasszikusok című bélyegsorozatot ad ki, ennek első darabja az Omega slágerére emlékezik.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Posta új, a Magyar Rockklasszikusok című bélyegsorozatot ad ki, ennek első darabja az Omega slágerére...","id":"20200806_Hivatalos_postai_belyegre_kerult_a_Gyongyhaju_lany_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa20eca-bf86-45e6-8d36-876ff2089165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf923953-6459-4830-b8f9-30c14fa22b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Hivatalos_postai_belyegre_kerult_a_Gyongyhaju_lany_foto","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:19","title":"Hivatalos postai bélyegre került a Gyöngyhajú lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is mernek kérni támogatást – magyarázza Mártonffy Zsuzsa, aki az Akiknek két anyja van című új könyvében sok örökbefogadás történetét ismerteti.","shortLead":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is...","id":"202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7386ab-b6d1-465a-aad4-cc92b99d9756","keywords":null,"link":"/360/202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:00","title":"\"Örökbe fogadót mindenki ismer, de olyan nőt, aki lemondott gyerekéről, szinte senki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyílt utcán verte össze a barátnőjét a kolozsvári a Sapientia tanársegéde.","shortLead":"A nyílt utcán verte össze a barátnőjét a kolozsvári a Sapientia tanársegéde.","id":"20200806_sapientia_erdelyi_magyar_egyetem_oktato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a21661a-5867-4d6b-8585-55c433f23207","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_sapientia_erdelyi_magyar_egyetem_oktato","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:32","title":"Agyba-főbe verte a barátnőjét az erdélyi magyar egyetem egyik oktatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit leteszteltetett, aki kapcsolatba került vele, így még egy embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit...","id":"20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf85222-ef34-44cb-8647-44c747404d60","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:09","title":"Az esztergomi Suzuki-gyár két dolgozója koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint “óvni kell magunkat attól, hogy a politika helyi betegsége megfertőzzön mindent és mindenkit”.","shortLead":"A DK elnöke szerint “óvni kell magunkat attól, hogy a politika helyi betegsége megfertőzzön mindent és mindenkit”.","id":"20200807_god_momentum_balogh_csaba_ellenzek_gyurcsany_ferenc_dk_hangfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df6551-121a-48be-8aa6-e88e2a03bb6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_god_momentum_balogh_csaba_ellenzek_gyurcsany_ferenc_dk_hangfelvetel","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:24","title":"Gyurcsány a gödi balhéról: Rettegünk a daganatos betegségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]