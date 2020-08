Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar fociklubjába kerül.","shortLead":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar...","id":"20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6363df-6238-43df-bc11-02754f165990","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:37","title":"Mészáros Lőrinc kölcsönadott saját magának egy focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","shortLead":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","id":"20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ee6d88-d306-4dd6-8505-413b86d832b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:02","title":"Hétvégén lesz az egyik legszerethetőbb magyar fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5e3625-05dd-4b74-8806-ff358d748016","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy koronavírus-járvány idején ne lőhetne bárki látványos Forma–1-es képeket? Lehet, csak nem a pályákon, hanem például a nappaliban.","shortLead":"Ki mondta, hogy koronavírus-járvány idején ne lőhetne bárki látványos Forma–1-es képeket? Lehet, csak nem a pályákon...","id":"20200811_magyar_lelemenyesseg_a_kifogasok_es_a_photoshop_helyett_ilyen_f1fotokat_meg_nem_lattunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee5e3625-05dd-4b74-8806-ff358d748016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aac46d3-0805-45ca-8356-87f77bb2c911","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_magyar_lelemenyesseg_a_kifogasok_es_a_photoshop_helyett_ilyen_f1fotokat_meg_nem_lattunk","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:59","title":"Magyar leleményesség a kifogások és a Photoshop helyett: ilyen F1-fotókat még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2664b4ff-6121-403e-a03e-84c0e0039e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A normál változat is 5,7 méteres egy ilyen autóból, Rockyét még megnyújtották fél méterrel.","shortLead":"A normál változat is 5,7 méteres egy ilyen autóból, Rockyét még megnyújtották fél méterrel.","id":"20200811_Eladja_nem_eppen_szereny_Cadillac_Escaladejet_Sylvester_Stallone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2664b4ff-6121-403e-a03e-84c0e0039e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8de4e-e1fd-40e2-b5f9-e1dd3c47d787","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_Eladja_nem_eppen_szereny_Cadillac_Escaladejet_Sylvester_Stallone","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:41","title":"Sylvester Stallone eladja fényűző Cadillac Escalade-jét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket az orosz bálnakutató központtól.

","shortLead":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket...","id":"20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768035a3-7b88-422b-acb8-584da61a326d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:03","title":"9 év fogság után jött el két fehér delfin nagy napja: kiszabadult Little Grey és Little White","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hordunk maszkot, nem tartjuk a távolságot a miniszter szerint.","shortLead":"Nem hordunk maszkot, nem tartjuk a távolságot a miniszter szerint.","id":"20200810_kasler_miklos_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0a2f00-7b93-4e3f-9083-b06e45d6b1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_kasler_miklos_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:26","title":"Kásler szerint veszítettünk a fegyelmezettségünkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","id":"20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfa3626-0061-4fb9-8b75-0af9e24bc5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:27","title":"Óránként frissülő pollentérképpel segít az allergiásoknak az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]