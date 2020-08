Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a3c02-660a-42d1-83ff-8131f6aa8317","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:15","title":"Videó is van arról, ahogy Orbán a saját lábukon álló lányairól beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország jogállam, a demokrácia működik, de a Fidesz túlságosan jobbra tolódott, középen álló szavazókat veszíthet, és nem jelez a párt immunrendszere – véli Navracsics Tibor. Orbán Viktor libernyákozását egykedvűen hallgatja, minthogy már nem uniós biztos.","shortLead":"Magyarország jogállam, a demokrácia működik, de a Fidesz túlságosan jobbra tolódott, középen álló szavazókat veszíthet...","id":"20200808_Navracsics_Tibor_Baj_van_a_Fidesz_immunrendszerevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f39820d-23af-4856-9f2f-d87eb45ef682","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Navracsics_Tibor_Baj_van_a_Fidesz_immunrendszerevel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:46","title":"Navracsics Tibor: Baj van a Fidesz immunrendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt a nosztalgikus megoldást modernizálná. ","shortLead":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt...","id":"202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe0cb7-bbbf-408d-8d45-038aad74db17","keywords":null,"link":"/360/202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:30","title":"Visszatérhet a '80-as évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a szegedi Fül-Orr-Gégészeti Klinikát egy koronavírusos dolgozó miatt zárták le. ","shortLead":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba...","id":"20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988195c2-3587-4770-9b09-72d75b0fabf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:03","title":"Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Baranya megyei településen egy kis presszóban található Norbi \"szentélye\", ahol a túraautó bajnoki futamokon kívül azért az Újpest elleni komoly futball vereségre is jól emlékeznek a helyiek. ","shortLead":"A Baranya megyei településen egy kis presszóban található Norbi \"szentélye\", ahol a túraautó bajnoki futamokon kívül...","id":"20200808_itt_kezdodott_minden_a_ma_szulinapos_michelisz_norbert_szulofalujaban_jartunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19969c23-17db-46bb-9484-dc9881e5e57e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200808_itt_kezdodott_minden_a_ma_szulinapos_michelisz_norbert_szulofalujaban_jartunk","timestamp":"2020. augusztus. 08. 06:41","title":"Itt kezdődött minden: a ma szülinapos Michelisz Norbert szülőfalujában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","shortLead":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","id":"20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa29b1c4-afdb-4e3b-8aa6-c65527b6cd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:08","title":"Olcsóbb lett kávé a koronavírus miatt, de ezt a pénztárcája sajnos nem fogja megérezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető taxiszolgáltatást nyújtó Uber. Az amerikai cégnek ugyanakkor volt nyereséges üzletága is.\r

","shortLead":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető...","id":"20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89664a9f-7dd5-4f4f-9371-c7cea2215863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:04","title":"Az Uber és a koronavírus – a nyereség és a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]