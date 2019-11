Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem középpontjába. Most újratervezhetnek. ","shortLead":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem...","id":"201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c25751-4460-4c8f-a273-9ea28d15c818","keywords":null,"link":"/360/201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","timestamp":"2019. november. 16. 09:00","title":"Máshol is hasít a cég, amelyik a Normafánál fákat vághat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth Bertalan, az ellenzéki párt elnöke és frakcióvezetője, aki szerint a törvény elleni tiltakozással indult el az ellenzéki pártok együttműködése.","shortLead":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth...","id":"20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9ca70-204e-48b9-8184-9ea656e9b401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Az MSZP úgy tudja, hogy egyre több cég akarja alkalmazni a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","shortLead":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","id":"20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355acb-1f35-43e7-b38f-937cb6e69846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","timestamp":"2019. november. 15. 10:14","title":"Nagyot lép a megújuló energiák felé az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Keleti pályaudvar felé haladt.","shortLead":"A Keleti pályaudvar felé haladt.","id":"20191115_diszno_budapest_rakoczi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1d1a5-a56f-4689-b18b-02724588be8d","keywords":null,"link":"/elet/20191115_diszno_budapest_rakoczi_ut","timestamp":"2019. november. 15. 13:18","title":"Disznó sorolt be a belső sávba a Rákóczi úton Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra készülő, és a város csapatának új otthonául szolgáló létesítmény támogatásáról.","shortLead":"A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra készülő, és a város...","id":"20191115_kormanyhatarozat_szeged_kezilabda_eb_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f8c7b5-3b95-4a21-82d4-60d46fcee5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_kormanyhatarozat_szeged_kezilabda_eb_allami_tamogatas","timestamp":"2019. november. 15. 13:36","title":"Kiderült, mennyit áldoz a kormány a szegedi kézilabdacsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","shortLead":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","id":"20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8680c190-7fd7-4a60-a152-1a408cd5099d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","timestamp":"2019. november. 16. 18:55","title":"Négy autó ütközött össze az M7-es bevezetőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","shortLead":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","id":"201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c788-4368-401e-a45a-bfdca5f7be80","keywords":null,"link":"/360/201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","timestamp":"2019. november. 15. 12:00","title":"Matolcsy unokatestvére bukott bankárból befektető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte pénteken a Londontól Sydneyig megállás nélkül 19 órán át repülő légi járatát a Quantas ausztrál nemzeti légitársaság. A tesztrepülés alatt azt is vizsgálták, hogyan lehet megelőzni az időzónák átlépése okozta fáradtságot, és kellemesebbé tenni a hosszú utat.","shortLead":"Sikeresen tesztelte pénteken a Londontól Sydneyig megállás nélkül 19 órán át repülő légi járatát a Quantas ausztrál...","id":"20191115_50_emberrel_teszteltek_a_19_oras_repulojaratot_ami_Londonbol_ment_Sydneybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=005deb64-8704-488f-b2ff-2be9484ec3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16146107-74ff-48de-86ea-8863d44fca51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_50_emberrel_teszteltek_a_19_oras_repulojaratot_ami_Londonbol_ment_Sydneybe","timestamp":"2019. november. 15. 19:19","title":"50 emberrel tesztelték a 19 órás repülőjáratot, ami Londonból ment Sydneybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]