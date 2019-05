Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","shortLead":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","id":"20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d15e4b8-9f59-4a0d-a0a6-4361c5531921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","timestamp":"2019. május. 29. 10:32","title":"Még egy autótípust betiltanak a budapesti szmogriadókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","shortLead":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","id":"20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3a17f-8f53-44be-8d35-f3283dcec3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","timestamp":"2019. május. 29. 08:26","title":"Washington: Budapest ne a NATO-t használja eszközként a Kijevvel fennálló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett erre szokik rá/át, ugyanis az e-cigik is károsíthatják a szívet – ezt a Stanford Egyetem szív- és érrendszeri intézetének kutatói derítették ki.","shortLead":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett...","id":"20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efd2a3-9fa6-4752-99cc-5809b848756c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","timestamp":"2019. május. 28. 16:33","title":"Újabb kutatás mondta ki, hogy az e-cigik sem teljesen biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","shortLead":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","id":"20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790748ee-c413-4588-886f-efda9665bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","timestamp":"2019. május. 28. 08:07","title":"Zavarta, hogy füvet nyír a szomszéd, átmászott a kerítésen, és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"E-cigiben elszívható, de egyébként receptköteles készítményeket lehet beszerezni egy japán cégtől, amely azt állítja, az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság is jóváhagyta a termékeit. Ám ez nem igaz, sőt ezek a készítmények veszélyesek lehetnek.



","shortLead":"E-cigiben elszívható, de egyébként receptköteles készítményeket lehet beszerezni egy japán cégtől, amely azt állítja...","id":"20190529_Ecigiben_szivhato_potencianovelo_veszelyeire_figyelmeztet_az_amerikai_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764e36a9-b41d-48fd-a207-c6cf2b7aee6c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Ecigiben_szivhato_potencianovelo_veszelyeire_figyelmeztet_az_amerikai_hatosag","timestamp":"2019. május. 29. 10:31","title":"Ne szívjál viagrát! - figyelmeztet az amerikai hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc szélsőséges példája jól mutatja, hogy nagyon szélesre nyílt az olló az elit és a lecsúszó középosztály között. Csakhogy az amerikai választók többsége épp ezekhez az utóbbiakhoz tartozik.","shortLead":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc...","id":"20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1cb7f2-b1d0-4241-a5b0-6a0fd8336f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","timestamp":"2019. május. 28. 14:01","title":"Miért keres a vezérigazgató ezerszer többet, mint egy dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daec153b-0f70-4487-9088-b40e96dc5cf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor uniós biztos nem az orbáni retorikát nyomja: szerinte a Fidesznek ki kellene békülnie a Néppárttal, Manfred Webert pedig alkalmas jelöltnek tartja az Európai Bizottság élére. ","shortLead":"Navracsics Tibor uniós biztos nem az orbáni retorikát nyomja: szerinte a Fidesznek ki kellene békülnie a Néppárttal...","id":"20190528_Navracsics_A_jobboldali_populista_erok_gatszakadasa_nem_volt_benne_a_levegoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daec153b-0f70-4487-9088-b40e96dc5cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69edd08-17af-4d40-94c0-b7a4249ff8b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Navracsics_A_jobboldali_populista_erok_gatszakadasa_nem_volt_benne_a_levegoben","timestamp":"2019. május. 28. 11:34","title":"Navracsics: A jobboldali, populista erők gátszakadása nem volt benne a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"}]