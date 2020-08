Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ egyik leghíresebb rappere, Kendrick Lamar közreműködésével készített emlékfilmet a sztár, a mindekor a minél tökéletesebbre, a jobbá és jobbá válást hirdető Fekete Mamba tiszteletére. Tényleg beleborzongtunk, amikor megnéztük.","shortLead":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ...","id":"20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99688c3d-651a-4499-802f-2326519d4d46","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:55","title":"Sokadik megnézésre is beleborzongunk a Nike Kobe Bryant-emlékfilmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","shortLead":"Különösen ott javasolják, ahol nem tartható az egyméteres távolság, és nagy a fertőzésveszély.","id":"20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55794c85-4a4e-47d8-9fec-52f47cdc2e86","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_A_12_evnel_idosebb_gyerekek_hordjanak_maszkot__ajanlja_a_WHO_es_az_UNICEF","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:55","title":"A 12 évnél idősebb gyerekek hordjanak maszkot - ajánlja a WHO és az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Több sérült is van, teljes lezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20200823_baleset_harom_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32fe151-886d-4fb1-881d-ab0b2b6600c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_baleset_harom_halott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:55","title":"Hárman meghaltak, amikor három autó összeütközött Hajdúdorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános szereplésein sem véletlenül hozta szóba a TikTokot.","shortLead":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános...","id":"20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ac63e-dfca-470d-aabd-4e2c42e3c75a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:53","title":"WSJ: Mark Zuckerberg miatt indult hadjárat a TikTok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A siker és a boldogság közötti kapcsolatot kutató Shawn Achor egy példatörténeten keresztül mutatja be, miért nem mindegy, hogyan keretezzük a velünk történt dolgokat.","shortLead":"A siker és a boldogság közötti kapcsolatot kutató Shawn Achor egy példatörténeten keresztül mutatja be, miért nem...","id":"20200823_Szerencses_vagy_szerencsetlene_az_akit_egy_bankrablasban_meglonek_a_karjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a930aa-d92a-4cae-a10f-db81fb2c6c2d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200823_Szerencses_vagy_szerencsetlene_az_akit_egy_bankrablasban_meglonek_a_karjan","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:15","title":"Szerencsés vagy szerencsétlen-e az, akit egy bankrablásban meglőnek a karján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","shortLead":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","id":"20200823_villamarviz_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f2785-0e60-405f-865a-00fda483c411","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_villamarviz_torokorszag","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:25","title":"Villámárvíz vágott el a külvilágtól 118 török települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54385819-3874-45f6-92c1-43e80980a027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes hírek szerint halálos áldozatai is vannak a hatóságok erőszakos fellépésének. A nemzetközileg elismert kormány ellen második napja folytatódtak a demonstrációk.","shortLead":"Egyes hírek szerint halálos áldozatai is vannak a hatóságok erőszakos fellépésének. A nemzetközileg elismert kormány...","id":"20200825_libia_tuntetes_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54385819-3874-45f6-92c1-43e80980a027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5aa6b7-5746-421d-ab3e-9b245722e5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_libia_tuntetes_aldozatok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:55","title":"Tüntetők mondatnák le a kormányt Líbiában, a rendőrség a tömegbe lőhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt kértük olvasóinktól vasárnap, szavazzanak még a meccs előtt, milyen eredménnyel zárul a lisszaboni Bajnokok Ligája-döntő.","shortLead":"Azt kértük olvasóinktól vasárnap, szavazzanak még a meccs előtt, milyen eredménnyel zárul a lisszaboni Bajnokok...","id":"20200823_A_hvghu_olvasoi_Bayerngyozelmet_varva_ultek_le_BLdontot_nezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e607ef5f-a152-4016-8174-b2120d0db3f9","keywords":null,"link":"/sport/20200823_A_hvghu_olvasoi_Bayerngyozelmet_varva_ultek_le_BLdontot_nezni","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:33","title":"A hvg.hu olvasói Bayern-győzelmet várva ültek le BL-döntőt nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]