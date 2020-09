Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cebfee3-7710-439e-abe7-9ecbebcdf996","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1 egyik emblematikus versenyautóját szerezte meg a négyszeres német világbajnok.","shortLead":"A Forma-1 egyik emblematikus versenyautóját szerezte meg a négyszeres német világbajnok.","id":"20200902_Vettel_megvette_Nigel_Mansel_vilagbajnok_autojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cebfee3-7710-439e-abe7-9ecbebcdf996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e5d208-f22d-4ae5-825a-181e59b14cc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Vettel_megvette_Nigel_Mansel_vilagbajnok_autojat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:52","title":"Vettel megvette Nigel Mansell világbajnok autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840ccb26-19ff-4f8a-bfd1-8d5b7817d3bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alkoholban tartósított szerv Verviers legelső polgármesteréé volt. A maradványt 183 évvel korábban helyezték el a ládikában.","shortLead":"Az alkoholban tartósított szerv Verviers legelső polgármesteréé volt. A maradványt 183 évvel korábban helyezték el...","id":"20200902_szokokut_verviers_ladika_emberi_sziv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=840ccb26-19ff-4f8a-bfd1-8d5b7817d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fada35f-60a7-4ddf-a731-859d60b82a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szokokut_verviers_ladika_emberi_sziv","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:25","title":"Ládába rejtett emberi szívet találtak egy belga város szökőkútjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","shortLead":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","id":"20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80800cae-5141-4bf9-b5fb-36e14bb7d63b","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:24","title":"Tiltakozó akcióval ért véget a Katona József Színház hétfő esti előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás szabványait bevezetni, például az önvezető autók döntéseinél.","shortLead":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás...","id":"202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a86ed22-9d6c-43b6-b25d-4c7062ce72a0","keywords":null,"link":"/360/202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Virágzik a mesterséges intelligencia, de van még mit dolgozni a részleteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c2c8cf-29f1-4830-b877-56ea53f6aec7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most Rudolf Péternek kell döntenie az ügyben.","shortLead":"Most Rudolf Péternek kell döntenie az ügyben.","id":"20200902_Lezarult_vizsgalat_Vigszinhaz_Eszenyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c2c8cf-29f1-4830-b877-56ea53f6aec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191d7c3c-9200-450d-a21d-884fb41376cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Lezarult_vizsgalat_Vigszinhaz_Eszenyi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:08","title":"Lezárult a vizsgálat a Vígszínházban az Eszenyi-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","shortLead":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","id":"20200901_bika_dizajnerdrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4e927e-640c-4d00-a611-9d16c41624d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bika_dizajnerdrog","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:11","title":"21 emberrel végzett eddig a bika nevű új drog Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","shortLead":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","id":"20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4632768-ed81-4b25-8eab-54a9446ca933","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:25","title":"\"Nemet kell mondani\" – Pelsőczy Réka is otthagyja az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge 2020 nevű programozóversenyen.","shortLead":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge...","id":"20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368ba2f-4e93-40c4-b55d-b62b3bfacf31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:38","title":"Magyar gimnazistákért izgulhatunk egy nemzetközi robotika- és programozóversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]