Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több iskola jelzi, szükségük lenne őrökre. Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos a jelentkezés.","shortLead":"Egyre több iskola jelzi, szükségük lenne őrökre. Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos...","id":"20200729_Egy_iskolaban_akar_tobb_iskolaor_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8543284-6041-4ca3-bd2a-6ac4cf5427f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Egy_iskolaban_akar_tobb_iskolaor_is_lehet","timestamp":"2020. július. 29. 07:56","title":"Egy iskolában akár több iskolaőr is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem csak a tudósoknak jut komoly szerep, hanem a legmodernebb informatikai fejlesztéseknek is – köztük a szuperszámítógépeknek, amelyek rendkívül nagy memóriájukkal és számítási kapacitásukkal veszik fel a harcot a világjárvánnyal. ","shortLead":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem...","id":"lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bb6655-78df-45e4-89cc-462cf1d29b24","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","timestamp":"2020. július. 28. 17:30","title":"Eljön az a világ, amikor az embereknek soha nem kell orvoshoz járniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","shortLead":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","id":"20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be56ee-049d-461b-a7bd-719256ff4b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. július. 27. 16:41","title":"Koronavírusos lett Trump nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző Elton John könyvét olvasva jött rá, hogy vannak függőségei. ","shortLead":"Az énekes-dalszerző Elton John könyvét olvasva jött rá, hogy vannak függőségei. ","id":"20200727_Hanyasig_ette_magat_es_rengeteget_pialt__a_sztarsag_sotet_oldalarol_beszelt_Ed_Sheeran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e18156-d5ad-4f5d-9f4f-def0afb44934","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Hanyasig_ette_magat_es_rengeteget_pialt__a_sztarsag_sotet_oldalarol_beszelt_Ed_Sheeran","timestamp":"2020. július. 27. 11:03","title":"Hányásig ette magát és rengeteget piált – a sztárság sötét oldaláról beszélt Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet, Kaleta Gábor botrányának értékeléséhez is.","shortLead":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet...","id":"20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2ed0e-f3c7-4c89-b6e0-d7b7edc2c6d3","keywords":null,"link":"/360/20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","timestamp":"2020. július. 27. 15:00","title":"A pedofilok agyába próbálnak belelátni a tudósok, részeredményeik már vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet nem felejt: a Mérce megtalált egy 2014-es videót, amin az Index mostani ügyének főszereplői elemzik, ki mit rontott el, hogy az Origo függetlensége sérülhetett.","shortLead":"Az internet nem felejt: a Mérce megtalált egy 2014-es videót, amin az Index mostani ügyének főszereplői elemzik, ki mit...","id":"20200728_Bodolai_origo_index_Gerenyi_foszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84c9ca6-2917-4a3d-a0e2-103fec76b588","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Bodolai_origo_index_Gerenyi_foszerkeszto","timestamp":"2020. július. 28. 13:12","title":"Bodolai 2014-ben: Komolyabb szerkesztőségeknél a szerkesztőség tagjai szavazzák meg a főszerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82785153-a727-4b61-ae6e-0f7a167d370f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közel ötmilliárdból fejlesztik a létesítményt.","shortLead":"Közel ötmilliárdból fejlesztik a létesítményt.","id":"20200728_Allam_Kiraly_Gabor_Szombathely_sportletesitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82785153-a727-4b61-ae6e-0f7a167d370f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ef08cb-f3b7-4b86-9cd4-6afcf458f82f","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Allam_Kiraly_Gabor_Szombathely_sportletesitmeny","timestamp":"2020. július. 28. 13:23","title":"Milliárdokat ad az állam Király Gábor szombathelyi sportlétesítményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","shortLead":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","id":"20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb86840a-9d4a-4af2-bcd4-8f553685124e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2020. július. 28. 12:47","title":"Egymilliónál is többen töltötték már ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]