Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","shortLead":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","id":"20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194f29c-517a-4ff7-817f-f26e168c7f0f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:41","title":"A Cordia lakásfejlesztő Nagy-Britanniában terjeszkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","shortLead":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","id":"20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c605a5b1-5a03-4393-86f7-98eacabf85d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:09","title":"Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","shortLead":"A nemrég pártot is alapító Marija Kalesznyikavát egy kisbusszal vitték el. ","id":"20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfaac62-0620-4a06-baf2-319879edd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f40c4-6183-4e30-88a5-605195a22245","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_elrabolt_ellenzeki_vezeto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:01","title":"Álarcosok raboltak el reggel egy fehérorosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A már most is csúcsra járatott koronavírustesztelési rendszer kormányzati akarattal még bővíthető, ehhez azonban a jelenlegi protokollt is felül kellene írni. Az elmúlt napokban valami megmozdult, a minták szállítását végző mentők kapacitását ugyanis megnövelték Müller Cecília utasítására. Közben a szakmai vita sokkal inkább akörül zajlik, szükség van-e egyáltalán a lakosság tömeges tesztelésére. ","shortLead":"A már most is csúcsra járatott koronavírustesztelési rendszer kormányzati akarattal még bővíthető, ehhez azonban...","id":"20200909_teszt_PCR_laboratorium_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61afaf88-8f82-4e19-b529-a78f637c1b89","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_teszt_PCR_laboratorium_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:30","title":"Ha lenne akarat, még több embert lehetne tesztelni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","shortLead":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","id":"20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae412d-cc72-4f5b-8500-8cb6b6245828","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:46","title":"Esztergályos Cecília az SZFE-ügyről: Hála istennek, demokrácia van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","shortLead":"Nagy István agrárminisztert a DK parlamenti képviselője kérdezte meg.","id":"20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d40aa318-a886-4d7a-abf9-6c0066ac4cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a941790-a70b-4016-9f59-355e402abc0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_forintarfolyam_gyumolcs_elelmiszer_arak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:10","title":"A kormány szerint a gyenge forint miatt is drága a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","shortLead":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","id":"20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3c8ea-44dc-450e-b460-7992e80a3bce","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:56","title":"Salman Rushdie is üzent a színművészetiseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG készítésének lehetősége is bekerül.","shortLead":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG...","id":"20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0e80a-8a16-4caf-9376-1fb78d1896c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:03","title":"Itt az új Fitbit okosóra, még EKG is kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]