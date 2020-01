Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a86090b-336c-4d08-aa43-4486f07a546e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HVG fotósa is nyert a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton.","shortLead":"A HVG fotósa is nyert a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton.","id":"20200127_magyar_sajtofoto_palyazat2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a86090b-336c-4d08-aa43-4486f07a546e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212386e-1f82-4774-b4c1-e130ec70a15b","keywords":null,"link":"/elet/20200127_magyar_sajtofoto_palyazat2020","timestamp":"2020. január. 27. 14:10","title":"Ákos haja égnek mered, egymást nyalogató punkok és a Hableány-tragédia – ezek voltak 2019 legjobb magyar sajtófotói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","shortLead":"A Mocsa térségében történt baleset műszaki mentését megkezdték a komáromi tűzoltók.","id":"20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83baf7db-8d1d-4718-af29-d45f888e7dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2020. január. 28. 07:09","title":"Kamion és személyautó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","shortLead":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","id":"20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40385e01-946d-4757-b220-6a6cd9b2805c","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","timestamp":"2020. január. 27. 13:56","title":"A Fidesz egykori pártigazgatója vette meg a Hollóházit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby Sharing.","shortLead":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby...","id":"20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2ee5-9c7d-4bac-a735-12589428c2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 18:03","title":"Hasznos új funkció jön Androidra, már videó is van róla, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2211b-4e44-4e54-877a-9c593d5e12cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen gitármintás ruhadarabokról van szó. ","shortLead":"Természetesen gitármintás ruhadarabokról van szó. ","id":"20200128_A_vilag_egyik_leghiresebb_gitarosa_ujabban_melltartokat_tervez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2211b-4e44-4e54-877a-9c593d5e12cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b463c85-b931-4553-b305-18320352766b","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_vilag_egyik_leghiresebb_gitarosa_ujabban_melltartokat_tervez","timestamp":"2020. január. 28. 11:12","title":"A világ egyik leghíresebb gitárosa újabban melltartókat tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult az első olyan európai kormány, amelyben először vettek részt – és itt tekintsünk el az elaggott portugáliai és spanyolországi ófasiszta rezsimektől – a háború óta a modern neonácik.","shortLead":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult...","id":"20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dccde4-ce7c-447c-874a-b03de2b78cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","timestamp":"2020. január. 27. 12:35","title":"TGM: Európai Néppárt és egyéb járási legendák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről. A magyar gyerekkor nem igazán felhőtlen. ","shortLead":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről...","id":"20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07756f62-1460-43ca-bb69-e6ca6908aa84","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","timestamp":"2020. január. 27. 13:48","title":"A gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","shortLead":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","id":"20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e62b99-d43c-4742-8365-33c2dc1ebc3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","timestamp":"2020. január. 28. 15:15","title":"Zuhant egy nagyot a forint, miután Matolcsyék kiadták a kamatdöntés indoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]