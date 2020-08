Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint az UV-zöld jégkaparó a tankfedélen, és közben legyen elég alkuképes az ára. Az első két kívánság most is teljesül, sőt megint minden szempontból nagyot lépett előre az Octavia. Kérdés, hogy a mostanra meglehetősen borsos árát hogyan értékeli a piac.

A Skoda Octavia első generációja azonnali big hit volt itthon is, hiszen nagyon jól kihasználható autót kínáltak a csehek német technikával, baráti áron. Lényegében egy Golfot, kicsit fapadosabb formában, ami azonnal népautóvá tette nálunk is a modellt.

A második és harmadik generáció már igazán kiforrott koncepció volt, önállóbb egyéniség is lett az Octavia a Volkswagen-konszernen belül is. Ezekben az időkben kezdtek el igazán sorakozni a skodás Simply Clever megoldások is: jégkaparó, zseblámpa, csupa olyan apróság, amelyek nem drágák, de hasznosak, amikért ugyancsak lehet szeretni a csehek autóit. Ugyanakkor az árak, főleg a harmadik generáció esetében, már korántsem ahhoz a réteghez szóltak, mint a 2000-es évek legelején hódító első sorozatnál.

Képgaléria © Skoda

A tavaly bemutatott negyedik generáció megint komoly ugrás: az autó egy hét teszttapasztalat alapján igazolta, sokat fejlődött az Octavia. Reprezentatívabb, tágasabb, okosabb és digitálisabb, de jelentékenyen drágább is, mint elődje. Oly annyira, hogy úgy tűnik, válaszúthoz is ért a gyártó. A német anyakonszern éppen a napokban jelezte, hogy szép-szép, amit elértek, de „nem akarunk még egy prémium márkát a csoporton belül létrehozni” – és itt a Skodára céloztak. A csehek érthetően egyre magasabb presztízsű autókat kínálnának, a németek mostanra inkább visszafognák ezt a törekvést, és a korábbi pályán, a tömegautók szerepkörében játszatnák a Skodát.

7 milliós autó – de nem az ára annyi, hanem az eladott darabszám

Való igaz a legújabb Octavia esetében, hogy bizonyos konfigurációiban a prémium árazást súrolja. Szemrevaló autó lett, ami kívül-belül modernnek hat. Még a legvitathatóbb részét is rendbe szedték: az előző generáció kettéosztott első fényszóróira gondolunk, ami sokaknak nem igazán jött be. Most megint egy lámpatest van, és ezzel tulajdonképpen meg is oldották az Octavia legnagyobb dizájnfeladványát, valóban nem nehéz szebbnek látni az autót.

Ezek az új lámpák, azért megjegyzendő, alapkivitelben is LED-esek, 22 szegmenst használnak a fénysugár vetítésére, és okos módon dolgoznak, vagyis az előttünk haladó, vagy szemből érkező autósokat nem vakítják el.

© Skoda

Az Octavia persze azt a kötelező attribútumot, amelyet a modelltől elvárhatunk, miszerint legyen fél számmal tágasabb, mint a hagyományos konkurensei, most is tudja. A jelenlegi modell 22 milliméterrel hosszabb, 15 milliméterrel szélesebb, mint elődje és még gigantikusabb a csomagtere, ami már 640 literes alapból, a hátsó ülések lehajtásával pedig máris 1700 literes.

A kabintér tükrözi az új időket.

Az analóg műszereket felváltották a digitális kijelzők, a kormánykerék új, kétküllős, multifunkciós, gombokkal teli. A vezető előtt lévő kijelző is testre szabható, valójában még a korábbi jellegzetes „szürkekarimás Skoda műszereket” is visszavarázsolhatjuk a digitális technika segítségével. De annyira azért nem voltak szépek, hogy ezt mindenképpen megtegyük. Szerencsére többféle kijelződizájnból választhatunk, és összességében elég nehéz kitalálni, melyik is a legjobb.

© Skoda

Érdekes megoldás a fedélzeti kezelőeszközökben a gombok és érintésvezérlés hibridje. Fizikai gombokkal hívjuk elő a funkciókat, például a klímát, de állítani már a képernyőn kell a hőfokot és az erősséget. Itt egyébként van némi ergonómiai baki: a képernyő miatt a klíma befúvója olyan alacsonyra került, hogy leginkább a kezünket fagyasztjuk menet közben.

A multimédia-rendszer, aminek fejegysége egy 10 colos, érintésérzékeny képernyő szintén új, összességében logikus felépítésű, még ha egy-egy funkciót sikerült is jól eldugni a menüben. A rendszer cserébe gyors és nagy pluszpont, hogy az Apple CarPlay működik akár vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is. A kocsi elektronikája lehetővé teszi, hogy vezetői profilokat mentsünk: a légkondicionáló beállításait, a vezetőülés helyzetét és a külső tükör beállításait is hozzárendelhetjük egy-egy sofőrhöz.

Jól állunk a mobileszközök töltésével is: van vezeték nélküli töltő, két USB-C aljzat, sőt egy töltőcsatlakozó még a belső visszapillantó tükör mellé is jutott, ha valaki a fedélzeti kamerát innen szeretné táplálni. Az olyan apróságok pedig, minthogy a tárolórekesz hűthető, vagy a vezetőoldali ajtóban van egy esernyő vagy hóseprű, csupa skodás bónuszok.

Motor, hajtás

Az 1,5 literes TSI motor ehhez az autóhoz tökéletes. Manapság már külön megjegyzendő, hogy négyhengeres, miután más márkák már ilyen lökettérfogatnál is háromhengeres egységekkel próbálkoznak. A teszten nálunk jár Skoda kézi váltós volt, ami mostanra már csak a benzinesek sajátja a kínálatban, pedig abszolút nem jelent nagy plusz terhet kapcsolgatni vele. Pontos a váltó, akárcsak a kormányzás, a motor csendes, 140 km/h-nál is néma.

A motorban működő automatikus hengerleállítás is azonnal aktív lesz, amint lehetséges, ilyenkor két kéthengeres üzemmóddal megyünk, papíron 5,3-6,7 liter átlagos fogyasztással, amit a teszt alapján csak megerősíthetünk a 6,2 literes átlagunkkal.

© Skoda

A biztonsági eszközök, asszisztensek terén is eléggé kikupálódott mára az Octavia. Alap a gyalogos-felismeréssel ellátott automatikus fékrendszer, a radaros tempomat. Újdonság, hogy valós időben és dinamikusan jelenik meg a képernyőn az előttünk lévő autó sziluettje. A Tesla is hasonló képet mutat a környező forgalomról, amikor a sebesség függvényében lehet látni, hogy biztonságos távolságot tartunk-e az előttünk lévő autótól.

Árak, összegzés

Az új Octavia megint tisztességes munka, minden részletében jó ideig modern autó lesz. Csinosabb, tágasabb, megy neki a digitális világ is, de arányaiban is drágább, mint elődje. Az utóbbinak két oka van, és csak az egyikről tehet az autó. A tesztelt autó listaára 10,05 millió forint, és itt nem egy agyonextrázott példányról beszélhetünk. Benzines, kézi váltós, textilkárpittal, jó néhány extra nélkül. Ez az ár úgy másfél éve még inkább egy tisztességesen felszerelt Passat árának felelt volna meg, de a forint/euró árfolyam és az autógyárak idei áremelései nagyon látszanak az árakon. Az új Octavia sikerességét igazából az fogja majd úgyis meghatározni, hogy a flottás piac számára, amely sokkal keményebben alkudozik, mennyi ártartalékot hagytak a kocsiban.

