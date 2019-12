Digitalizáció és hibridesítés. A wolfsburgiak ezen két csapásvonal mentén újították meg Európa legnépszerűbb autóját, melybe annyi újdonság került, hogy még felsorolni is nehéz őket.

A Volkswagen 1974-ben a 30-as évek Németországában kifejlesztett Bogár utódjaként dobta piacra a Golfot, melynek eddigi hét generációjából több, mint 35 millió példányt gyártottak.



A teljesen új nyolcadik generáció viharos időszakban érkezik meg a kereskedésekbe. Akkor, amikor egyrészt tombol a SUV-őrület és a kompakt modellek nem túl népszerűek, másrészt pedig a CO 2 -kvóta szorongatja a gyártók torkát. És amikor éppen csak kezdjük elfeledni a dízelbotrány emlékeit.

A wolfsburgi döntéshozóknak és fejlesztőmérnököknek alaposan fel volt adva a lecke, de végülis elkészült a házifeladat, amely konkrétan így sikerült:

© László Ferenc

Generációs kérdés

A 8-as Golf ugyanarra az MQB platformra épül, mint a 7-es, ráadásul a két generáció tengelytávja is megegyezik egymással, és ha hunyorítunk egy picit, akkor a két típus alapvonalai nagyon hasonlítanak egymásra. Mégis sokkal többről van itt szó, mint egy egyszerű ráncfelvarrásról, ugyanis a nyolcadik generáció technikája az első csavartól az utolsóig, az első bittől az utolsóig megújult.

A hosszúság 2,6 centiméterrel, vagyis elhanyagolható mértékben nőtt, és az utastér méretei lényegében változatlanok maradtak. A helykínálat tekintetében középutas versenyzőnek számító új Golf 3,6 centiméterrel alacsonyabb lett, ami miatt egyrészt sportosabb benyomást kelt, másrészt a légellenállási együtthatója is javult.

© László Ferenc

Mivel a 0-4 éves Golffal rendelkező németek átlagéletkora meghaladja a 70 évet, a VW fiatalosabbá tette a designt. Ennek jegyében vékonyabbra, szélesebbre vették az alapáron LED-es, felár ellenében mátrix LED-es fényszórókat, és a köztük lévő hűtőrács is elvékonyodott. A legkevesebbet az oldalnézet változott, hátul pedig karcsúbbra rajzolt és jobban tagolt lámpákra lehetünk figyelmesek.

Ahogyan a korábbi generációváltásokkor, úgy a mostani esetében sem kapunk forradalmian új formát. Aki ilyemisre vágyik, az válassza inkább a futurisztikus megjelenésű ID.3 villanyautót, ami a 2020 közepéig még gyártott 7-es e-Golfot váltja a kínálatban. A csomagtartó mérete változatlanul 380 literes, lehajtott ülések esetén 1237 litert, vagyis a korábbinál 33 literrel kevesebbet tud magába nyelni a Golf.

© László Ferenc

© László Ferenc

Egy új világ

A heves érzelmek kiváltására továbbra sem alkalmas utastér minősége makulátlan, már-már Audi szintet képvisel. A felhasznált anyagok remek tapintásérzetet biztosítanak, az illesztések mindenhol pontosak és vékonyak, nyöszörgést, zörgést sehonnan sem hallani. A szériában multifunkciós kormány alaphelyzetben lineáris áttételezésű, de közvetlenebb, mint az előd esetében, a drágább Golfokban pedig már progresszív és ugyancsak direktebb, mint korábban. Az üléspozíció kellemesen alacsony, a zajszigetelés elsőosztályú és a körbetekintésre sem lehet rossz szavunk.

GTI egyelőre még nincs, de már a 130-150 lóerős Golfok szerpentineken terelgetése is egész korrekt élmény. Ebben az opcionálisan adaptív futómű is remek társunk, bár megjegyzendő, hogy rossz minőségű utakkal nem találkoztunk a portugáliai menetpróba során.

© László Ferenc

A kormány mögötti digitális műszeregység alapáras, a rajta megjelenített grafika nemcsak jó felbontású, hanem egyben ízléses is. Tudnánk mondani néhány olyan márkát, melynek akár 3-4-szer drágább modelljei is megirigyelhetnék ezt a színvonalat. A műszerfal közepén lévő érintőpanel 8,25 colos, illetve kérésre 10,25 colos képátlójú, és a felhasználói felület itt is nagyon rendben van. Az Android Auto és az Apple CarPlay támogatása természetesen adott, sőt utóbbi rendszert már vezeték nélküli módban is használhatjuk.

A hőmérsékletet és a hangerőt a központi képernyő alatti vékony érintőfelületek simogatásával, illetve koppintásával lehet szabályozni. Az ódivatú tekerős megoldás talán célravezetőbb lenne, de a VW által prezentált high-tech kezelőszervvel is meg lehet békélni. Érdekesség, hogy amennyiben két ujjal koppintunk a hőmérséklet-szabályzó felületre, akkor arra bekapcsol az ülésfűtés, illetve újdonság, hogy a tetőablak mozgatását is érintésérzékeny felületen lévő ujjcsúsztatással lehet megoldani.

© László Ferenc

Ért a szóból

A Mercedes-féle MBUX mintájára hangutasításokkal is kezelhető az autó. A "Hello Volkswagen" parancsszóra felébred a digitális asszisztens és olyan szavakat vár tőlünk, mint például "fázom", "hallgatnám a kedvenc zenéimet", vagy "hol a legközelebbi benzinkút?". Tapasztalataink szerint a rendszer egész jó hatásfokkal dolgozik, de magyarul sajnos nem tud.

Ezenkívül az Amazon asszisztense, Alexa is beköltözött az infotainment rendszerbe, így nemcsak a naptárunkba vihetők be új bejegyzések parancsszóra, hanem akár az okosotthonunkat is vezérelhetjük a segítségével. "Alexa, emeld a lakás hőfokát 22 Celsius fokra!" - és amíg hazaérünk, felmelegszik az otthonunk. Nem mellesleg a kocsi klímája 3-zónás.

© László Ferenc

Az új Golf a beépített eSIM-nek köszönhetően mindig online, így például távolról elérhetők az adatai és persze a webes rádiók megszólaltatása sem okoz gondot neki. Megújult a kulcs, és mostantól akár az okostelefonunk is használható a kocsi nyitására/zárására/indításra, ami főleg akkor jön jól, ha többen használnak osztott módon egy autót.

A remek felbontású HUD a szélvédőre vetít, a Dynaudio hifit pedig 480 W-os remek Harman Kardon rendszerre cserélték. A We upgrade szolgáltatás lényege, hogy egy viszonylag fapadosan megvásárolt autóba később utólagosan is meg lehet vásárolni egyes extrákat, vagyis felár ellenében a VW aktiválja nekünk például a távfény-asszisztenst, az adaptív tempomatot, vagy a hangvezérlést. Érkezőben továbbá a We deliver, ami egy a Volvóéhoz hasonló, az autónk csomagtartóját csomagátvételi helyként használó kézbesítési szolgáltatás.

A hab a tortán a Car2X funkció. Ennek lényege, hogy az elöl haladó Golf a mögötte 800 méteres távolságon belül haladó, hasonló képességű autók számára közlekedési és egyéb információkat közöl valós időben. A biztonságot növelő fejlesztés érdekes módon nem a manapság oly divatos és szárnyait bontogató 5G-t, hanem wifi-p technológiát használ adatátvitelre.

© László Ferenc

Motorok, váltók

Az 1 literes 3 hengeres TSI benzinmotor 90 és 110, az 1,5 literes 4 hengeres TSI egység pedig 130 és 150 lóerős változatban készül, és a későbbiekben érkezik egy 130 lóerős gázos TGI kivitel is. A váltó kézi és automata is lehet.

A szigorodó környezetvédelmi előírások miatt kapásból ötféle hibrid bukkant fel a kínálatban. Az 1-1,5 literes benzinmotorra épülő 48 V-os eTSI lágyhibridek 110, 130, illetve 150 lóerős változatban készülnek, kizárólag automataváltóval. A 4 hengeres lágyhibrid hengerlekapcsolással és vitorlázással csökkenti a fogyasztást, az automatika 40 és 160 km/h sebesség között bármikor bátran leállítja a motort.

© László Ferenc

Az eHybrid nevet kapott és hazánkban zöld rendszámozható plugin hibridekben egy 1,4 literes benzinmotor és egy 8,7-ről 13 kWh-ra növelt kapacitású akkumulátor található. A gyengébb 204, az erősebb 245 lóerős.

Az 1,6 literes dízel nyugdíjba vonult, a 115 és 150 lóerős verzióban elérhető 2 literes TDI fogyasztását 17 százalékkal csökkentették, és a későbbiekben érkezik a 190 lóerős GTD is, csakúgy, mint a 300 lóerő körüli GTI, GTI TCR és R. Utóbbi alapáron összkerekes lesz, de felár ellenében a gyengébb Golfok is elérhetők lesznek négykerékhajtással.

© László Ferenc

A hatfokozatú kéziváltó teljesen új fejlesztés, csökkentették a belső súrlódását és tapasztalataink szerint élmény vele a sebességváltás. A hétfokozatú duplakuplungos DSG automataváltó mostantól Shift by Wire rendszerű, az apró váltókar az új Porschékból lehet ismerős. A 60 kilométeres e-hatótávú plugin hibridek DSG-je hatfokozatú.

Furcsa, hogy a gépháztető nem teleszkópos, hanem kitámasztós, noha az új Octaviában az előbbi található. A VW szerint ez a gyalogosbiztonság növelése miatt van így, amit nem teljesen értünk, illetve akkor ezen gondolatmenet alapján az Octavia kevésbé biztonságosnak tűnhet. Továbbá a kipufogóvégek hamisak, de ezen ma már meg sem lepődünk.

© László Ferenc

Felszereltségek, kivitelek

A Trendline, Comfortline és a Highline szintek megszűntek. A fapados kivitel mostantól egyszerűen Golf névre hallgat, de hazánkban nem lesz kapható. Itthon a Life a belépőszint, ami felett a Style és a sportos R-Line található. Az alapfelszereltség igen magas, többek közt a teljes LED-es világításért, a keyless go rendszerért, a digitális műszeregységért, a sávtartóért és az automata klímáért sem kell felárat fizetni.

A Golf első körben csak és kizárólag ötajtós változatban készül, az alig keresett háromajtós kivitel megszűnt. A 8-as Golfból nem gyártanak már praktikus Sportsvan verziót, mint ahogy kabriót sem. Aki nyitott tetős VW-ra vágyik, az jelenleg egyedül egy kabrió SUV-ot vásárolhat a gyártótól, a T-Roc "személyében". És hogy azért egy jó hírrel is szolgáljunk: 2020 végén érkezik a nagy puttonyos új kombi Golf.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : frissített design, remek minőség, csúcstechnológiájú fedélzeti elektronika, modern motorok és váltók, széles hibrid választék, gazdag alapfelszereltség. –: a kombira várni kell, a helykínálat és csomagtér nem nőtt, magas alapár.

A 8-as Golf fejlesztésébe apait-anyait beleadtak a Volkswagennél – és 1,8 milliárd eurót is. A méret szinte egyáltalán nem, a design pedig csak az éppen szükséges mértékben változott, ellenben az informatikát és a motorokat érintő fejlesztések elképesztően komolyak. Utóbbi lendülettel persze akár a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönthették volna Wolfsburgban, de erre szerencsére nem került sor: az új Golf nemcsak egy technológiai erőfitogtatás, hanem egy hagyományos autóként is remekül élvezhető termék.

Das Auto – ahogy a németek mondják. Lehet, hogy létezik a 8-as Golfnál kicsit izgalmasabb, sportosabb vagy szebb rivális, de ezek egyike sem olyan kerek történet, mint az új kompakt VW.

Csodák persze nincsenek, így a csak néhány apróbb kifogásolni valóval rendelkező új Golfnak alaposan megkérik az árát. A hivatalos hazai árak egyelőre ugyan még ismeretlenek, de a magyar webes konfigurátorba várhatóan januárban bekerülő modell alapára információink szerint valamivel 7 millió forint felett fog alakulni. Az első autók előreláthatólag a tavasz elején érkeznek meg Magyarországra.