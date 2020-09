Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliusban a kivitel és a behozatal is jóval elmaradt az egy évvel korábbitól.","shortLead":"Júliusban a kivitel és a behozatal is jóval elmaradt az egy évvel korábbitól.","id":"20200908_Megtort_a_magyar_kulkereskedelem_feltamadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf522f-3622-434a-bb63-c87e20ab96a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Megtort_a_magyar_kulkereskedelem_feltamadasa","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:49","title":"Megtört a magyar külkereskedelem feltámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe93382-c773-4a7f-81de-a403d04e6a2c","keywords":null,"link":"/360/20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:56","title":"Radar360: Szigorodik a maszkviselet, titkos mikrofonok Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","shortLead":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","id":"20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9142e3d-52b6-4596-8650-af95f3bb97a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:45","title":"A koronavírus átbillentette az ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha lesz is oltás a vírus ellen, azt mindenképp az \"első vonalban\" dolgozóknak kell előbb megkapniuk szerinte.","shortLead":"Ha lesz is oltás a vírus ellen, azt mindenképp az \"első vonalban\" dolgozóknak kell előbb megkapniuk szerinte.","id":"20200909_muller_cecilia_koronavirusteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afec8f60-bbb6-42d2-b4ed-b993e49ada21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0756c8e-6095-42d7-85d2-fbfd9831edf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_muller_cecilia_koronavirusteszt","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:33","title":"Müller: Naponta hétezren kérnek koronavírustesztet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban olyan rendszerek vannak, amelyek időben figyelmeztetik a sofőröket.","shortLead":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban...","id":"20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242237e-0636-46c4-b28a-b46e0a141ea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:39","title":"Mi az az ADAS, amit egyre több autónál emlegetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig az űrbéli körülmények közt sem párolog el.","shortLead":"A genetikailag módosított rágcsálók kétszer annyi izommal rendelkeznek, mint a rendes egerek. E mesterséges tömeg pedig...","id":"20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c338b-b7ca-4371-a045-c8a6d074ea25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_egerek_kisleret_nemzetkozi_urallomas_izom_spacex","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:03","title":"Az űrben is izmosak maradtak a NASA mutáns egerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat kihallgattak. A lap szerint a NAV is eljárást folytat költségvetési csalás gyanúja miatt, utóbbit Miklós cáfolta. ","shortLead":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat...","id":"20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904d724-060f-4bdb-b52c-f5a6e8d52383","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:23","title":"168 Óra: Közokirat-hamisítással gyanúsíthatják Miklós Editet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt a hírességek? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:30","title":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"}]