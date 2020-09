Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja a bizonytalanság és a szigorúbb belépési szabályok. Miközben a kormány arról beszél, a határzárat a magyar gazdaság védelmében hozta meg, megnéztük, milyen nem várt következményekkel járhat még az újabb szigorítás.","shortLead":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja...","id":"20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31eec00-297d-4ebb-ad6b-e8f76cb33d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:00","title":"Magával rántja-e a magyar gazdaságot a határzár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak egy problémát ebben a megoldásban: akár rosszindulatú programok is letölthetők a Defenderrel.","shortLead":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak...","id":"20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d3fbe-ffba-4a8a-ad26-051f21e7cbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:03","title":"Akadt egy nem is olyan kis gond a Windows 10 beépített víruskergetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b3ed39-2209-4f75-a04b-cd4cf5363598","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Átrendezte a kormány a költéseit.","shortLead":"Átrendezte a kormány a költéseit.","id":"20200910_Ujabb_szazmilliardokat_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23b3ed39-2209-4f75-a04b-cd4cf5363598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7105a3-e6f3-44ef-a74a-9324a49f7d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Ujabb_szazmilliardokat_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:19","title":"Újabb százmilliárdokat csoportosított át a kormány a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226578d0-69c3-4cf8-b814-829f612f446a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„A kataklizma árt a művészetnek” – hangzik el az egyszerű, ám velős megállapítás Az ember gyermeke című filmben. Kisebb túlzással ez az elcsépelt és talán egyértelmű megállapítás mostanra kezd életszerűvé válni. Hiszen az elmúlt időszak globális történései egyértelműen nem kedveznek a kultúrának, sőt megbénítják azt, illetve a képzőművészeti életet. Aminek jeles példája többek közt számtalan meg nem tartott, jobban mondva elhalasztott művészeti esemény, illetve a kisebb-nagyobb intézmények időszakos bezárása.","shortLead":"„A kataklizma árt a művészetnek” – hangzik el az egyszerű, ám velős megállapítás Az ember gyermeke című filmben. Kisebb...","id":"20200908_Lesz_ido_elgondolkodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=226578d0-69c3-4cf8-b814-829f612f446a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f28fe2-91c9-4b38-bf19-037449b6c205","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200908_Lesz_ido_elgondolkodni","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:33","title":"Lesz idő elgondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d740d6-8289-4906-92c7-559875efa2a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újragondolt formában, több mint egymilliárdos befektetésként kezdik el gyártani a Bambit, amelynek csak a márkaneve fog az eredetiével megegyezni, az összetevői egészen mások lesznek.","shortLead":"Újragondolt formában, több mint egymilliárdos befektetésként kezdik el gyártani a Bambit, amelynek csak a márkaneve fog...","id":"20200909_bambi_udito_gyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68d740d6-8289-4906-92c7-559875efa2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d77c93-0ff1-4157-ba9d-f23ae2bbbc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_bambi_udito_gyartas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:18","title":"Újrakezdik a Bambi gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerek ára különösen elszállt még úgy is, hogy az elmúlt hónapban már meg is állt az emelkedés. Biztos, hogy a nyugdíjasoknak kompenzáció és emelés jár, havi szinten átlagosan több mint 21 ezer forint.","shortLead":"Az élelmiszerek ára különösen elszállt még úgy is, hogy az elmúlt hónapban már meg is állt az emelkedés. Biztos...","id":"20200909_A_magyar_arak_emelkedese_Europabajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f328d35f-f7bf-44af-9fcd-bc124605f8a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_A_magyar_arak_emelkedese_Europabajnok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:30","title":"Európa-bajnok a magyar infláció, de hol áll meg a drágulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem volt olyan megyéje az országnak, ahol ne találtak volna új fertőzöttet.","shortLead":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem...","id":"20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50122072-4fdd-4285-b7f5-2bb14ebb70a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:57","title":"Koronavírus: 468-cal nőtt az aktív esetszám, ketten haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","shortLead":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","id":"20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb6d7f8-8e01-46c9-9e1f-27f79bbab019","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:37","title":"A koronavírus ellenére is 106 milliárd forint lett a bankok profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]