Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcfdc22d-3a5b-466e-a927-4b247a51f329","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati döntéshozatalt segítő matematikuscsapat vezetője úgy számol: már nem csak a külföldről érkezők miatt terjed a koronavírus, ezért nem elégséges megoldás szerinte a határzár.","shortLead":"A kormányzati döntéshozatalt segítő matematikuscsapat vezetője úgy számol: már nem csak a külföldről érkezők miatt...","id":"20200831_koronavirus_reprodukcios_rata_matematikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdc22d-3a5b-466e-a927-4b247a51f329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dac4d9-8bad-42b1-b98f-e34b48283fbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_reprodukcios_rata_matematikus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:10","title":"Veszélyesen magas a koronavírus reprodukciós rátája a járványügyi matematikus szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","shortLead":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","id":"20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d25f76-4999-4e5e-a918-71799e3c81af","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:37","title":"Legalább 18-an kapták el a koronavírust a Corvinus gólyatáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117","c_author":"Nagy Iván László - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-esetszámok alapján súlyosabb most a helyzet, mint márciusban, a veszélyhelyzet kihirdetésekor. A kormányzati intézkedések egyelőre mégis csak a határátlépésre vonatkoznak. De valóban nem foglalkozik a kormány mással?","shortLead":"A koronavírus-esetszámok alapján súlyosabb most a helyzet, mint márciusban, a veszélyhelyzet kihirdetésekor...","id":"20200831_masodik_hullam_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d434217-e01f-46b1-ac5f-a1ec6f17c6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_masodik_hullam_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:15","title":"Visszatérhet a második hullámmal a karantén? És miért nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók Batman (vagy Rébusz) autójával utazzanak.","shortLead":"A Waze fejlesztői az alkalmazás angol, spanyol és portugál nyelvű változatában lehetővé tették, hogy a Batman-rajongók...","id":"20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e234820-c71e-4dd6-bc8f-1dde0f9bb2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab8d332-8157-48e1-8f42-e9330af50559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_batman_rebusz_film_ikon_auto_waze_navigacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:17","title":"Batman hangján is elmondja a Waze, merre kell hazamenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7e3ab2-34ba-468a-9c36-602c9a88ac23","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Karanténba került, diákokkal nem találkozott, kapcsolati hálóját még kutatják. A Budavári Önkormányzat besegít a dolgozók tesztelésébe. Az iskola szerint a tesztelést még az önkormányzat megkeresése előtt elvégezték, és minden dolgozóra negatív lett.","shortLead":"Karanténba került, diákokkal nem találkozott, kapcsolati hálóját még kutatják. A Budavári Önkormányzat besegít...","id":"20200901_koronavirus_fertozes_a_budavari_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c7e3ab2-34ba-468a-9c36-602c9a88ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e69ed-6e25-43c0-9477-5b92739cd4ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirus_fertozes_a_budavari_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:08","title":"Koronavírusos lett egy tanár a Budavári Általános Iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettőt már megtartottak, de a harmadik tábor helyett inkább beiratkozási napokat szerveznek.","shortLead":"Kettőt már megtartottak, de a harmadik tábor helyett inkább beiratkozási napokat szerveznek.","id":"20200831_koronavirus_debreceni_egyetem_golyatabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae9af7-5d06-4c94-b44d-371d340d9355","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_koronavirus_debreceni_egyetem_golyatabor","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:56","title":"Lefújta utolsó gólyatáborát a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány tünetmentes volt ugyan, de a pozitív teszt miatt azonnal erre kijelölt kollégiumba vagy haza kellett költöznie. ","shortLead":"A lány tünetmentes volt ugyan, de a pozitív teszt miatt azonnal erre kijelölt kollégiumba vagy haza kellett költöznie. ","id":"20200831_szegedi_egyetemista_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5a7d7c-fb60-4a3b-b816-5a2137ebe465","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_szegedi_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:23","title":"Két negatív teszt után térhet vissza a Szegedi Egyetemre a koronapozitív szerbiai hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]