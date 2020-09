Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt. kivitelezi a felcsúti Endresz György Általános Iskola újjáépítését.","shortLead":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt...","id":"20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00bef0a-c7ec-48d8-a157-84911704225a","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:59","title":"Mészáros Lőrinc gyerekei 4,5 milliárd forintért építhetnek iskolát Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","shortLead":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","id":"20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c455f1-fce7-4cb1-a231-2657de5562c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:26","title":"Az önvezető autó halálos balesete után a sofőr ellen emeltek vádat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szintén majdnem kétharmaduk ugyanakkor kötelezővé tenné a holokauszt oktatását az iskolákban.","shortLead":"Szintén majdnem kétharmaduk ugyanakkor kötelezővé tenné a holokauszt oktatását az iskolákban.","id":"20200916_Az_amerikaiak_fiatalok_ketharmada_nincs_tisztaban_azzal_hogy_hatmillio_zsidot_megoltek_a_holokauszt_soran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed577d1e-01e9-40a0-96dc-16417f837ff1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Az_amerikaiak_fiatalok_ketharmada_nincs_tisztaban_azzal_hogy_hatmillio_zsidot_megoltek_a_holokauszt_soran","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:03","title":"Az amerikai fiatalok kétharmada nincs tisztában azzal, hogy hatmillió zsidót megöltek a holokauszt során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65df9628-a604-4012-a78b-47ffe3ec84a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók eddig úgy hitték, hogy az összeroskadt csillagok, vagyis a fehér törpék környékén felesleges bolygók után kutatni. Egy új felfedezés rácáfolt erre.","shortLead":"A kutatók eddig úgy hitték, hogy az összeroskadt csillagok, vagyis a fehér törpék környékén felesleges bolygók után...","id":"20200917_exobolygo_wd_1856_b_feher_torpe_csillag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65df9628-a604-4012-a78b-47ffe3ec84a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908543e-9d63-4e5a-b0ab-71e2714a62b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_exobolygo_wd_1856_b_feher_torpe_csillag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:03","title":"Találtak egy bolygót, amely igazából nem is létezhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érintetteket izolálták. ","shortLead":"Az érintetteket izolálták. ","id":"20200917_Mintaapak_koronavirus_forgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ea0164-f3e9-4fe8-833c-bf835a83b03b","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Mintaapak_koronavirus_forgatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:41","title":"Leáll a Mintaapák forgatása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","shortLead":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","id":"20200916_viber_szavazas_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334b100-c7dd-4314-9c4f-2fb422eab39c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_viber_szavazas_kviz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:03","title":"Új funkció került a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet láttak el az egészségügyi intézményekben, júliusban ez a szám már megközelítette a 157 ezret. Óvatosabbak a krónikus ápoltak hozzátartozói, a NEAK adatai alapján úgy tűnik, a vírustól való félelmükben kevesebben adják be szeretteiket ápolási osztályokra. ","shortLead":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet...","id":"20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e1a42b-3a7d-4576-9fc2-46a331bb73e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Tízezrével áramlanak vissza a betegek a kórházakba, mióta újranyitott az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó kategória szárnyal. ","shortLead":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó...","id":"20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26e37d-09d4-4417-ae6f-c8456e811c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:05","title":"BKV-bérlet helyett olcsó használt autót vesznek most sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]